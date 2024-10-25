Работая усердно и добросовестно, можно добиться больших успехов

Статьи
8
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Герой Труда Казахстана шахтер Турсынбек Макишев удостоен звания почетного гражданина области Улытау.

фото из архива Турсынбека Макишева

А в 2019 году известный в регио­не проходчик 6-го разряда шахты 73⁄75 Западного рудника за выдающиеся заслуги в производственной деятельности получил также звание «Қазақстанның Еңбек Ері». С 1991 года это первая высокая награда, которой был удостоен представитель горняцкой профессии региона. Президент лично вручил ему знаки высшей степени отличия – Золотую Звезду и орден «Отан». В активе горняка также есть почетные грамоты, нагрудные знаки «Кенші даңқы» 2-й, 3-й степеней.

Турсынбек Шамбулович – представитель нового поколения производственников, продолжающих дело Героев Социалистического Труда Аубакира Кусаинова, Дембергена Баймагамбетова, Касымхана Кентаева, Федора Лукинского. Сам он уверен, что его звание – общая заслуга всех шахтеров. Лично для него стать почетным гражданином области – высокая честь и большая ответственность.

– После школы я получил специальность сварщика, а сразу после армии, в 1990 году, устроился на шахту, – рассказал о себе Герой Труда. – Два моих старших брата тоже горняки, именно они посоветовали стать проходчиком. Профессия шахтера была, есть и будет одной из самых почетных в регионе, поэтому я без сомнений выбрал этот трудовой путь.

Он до сих пор помнит свои ощущения, когда впервые спустился в забой. Шутка ли, работать на десятки метров под землей. Вокруг шум, движение. Как и все горняки, он уверен, что в его профессии нет случайных людей – труд тяжелый и опасный.

– Я молодым коллегам всегда говорю, что, работая усердно, честно и добросовестно, можно добиться больших достижений, – отметил он. – Уважение к коллегам в коллективе, взаимовыручка и честность – вот наши приоритеты.

Имя Турсынбека Макишева известно всем землякам, и гордимся мы им по праву. Сам же проходчик уверен, что в регионе немало шахтеров, металлургов и обогатителей, кто также достоин высокого звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Турсынбек Шамбулович трудится на шахте 34 года, его надежный тыл – супруга Эльмира Иосифовна и трое детей. Как признается шахтер, все свое свободное время он старается провести вместе с семьей.

#награждение #госнаграды #День Республики

Популярное

Все
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Знание языка способно изменить жизнь
Первый шаг в самоопределении страны
Чеченка с казахской душой
«Мы, запевалы бури, провозглашаем новый век!»
Общее дело
Никогда не рано для любви... к Родине
Решительный шаг к независимости
Соберемся вместе
Почему фильм «Қыз-Жібек» называют визиткой Великой степи?
«Самостоятельности у шахт не было»
Первый построенный в Мангистау военный катер спустили на воду
Никогда не поздно
На высоте независимости
Четвертый успех в лучшем промоушене мира – UFC
«Выражена твердая воля народа...»
С заботой о старшем поколении
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Засоряют Большой Алматинский канал
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Реконструкция близится к завершению
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Запущен новый завод
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
Куда поехать казахстанцам с наступлением холодов
Прокуроров освободили от занимаемых должностей в Алматинской области
Казахстанца с поддельными документами задержали в Акмолинской области
Назначен заместитель председателя КНБ РК
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
Несчастный случай на шахте «Саранская»: спецкомиссия приступит к расследованию
В Жамбылской области отметили Международный день белой трости
Сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Какой должна быть новая концепция национальной истории
«Выражена твердая воля народа...»
Первый построенный в Мангистау военный катер спустили на во…
Почему фильм «Қыз-Жібек» называют визиткой Великой степи?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]