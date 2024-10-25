Работая усердно и добросовестно, можно добиться больших успехов

А в 2019 году известный в регио­не проходчик 6-го разряда шахты 73⁄75 Западного рудника за выдающиеся заслуги в производственной деятельности получил также звание «Қазақстанның Еңбек Ері». С 1991 года это первая высокая награда, которой был удостоен представитель горняцкой профессии региона. Президент лично вручил ему знаки высшей степени отличия – Золотую Звезду и орден «Отан». В активе горняка также есть почетные грамоты, нагрудные знаки «Кенші даңқы» 2-й, 3-й степеней.

Турсынбек Шамбулович – представитель нового поколения производственников, продолжающих дело Героев Социалистического Труда Аубакира Кусаинова, Дембергена Баймагамбетова, Касымхана Кентаева, Федора Лукинского. Сам он уверен, что его звание – общая заслуга всех шахтеров. Лично для него стать почетным гражданином области – высокая честь и большая ответственность.

– После школы я получил специальность сварщика, а сразу после армии, в 1990 году, устроился на шахту, – рассказал о себе Герой Труда. – Два моих старших брата тоже горняки, именно они посоветовали стать проходчиком. Профессия шахтера была, есть и будет одной из самых почетных в регионе, поэтому я без сомнений выбрал этот трудовой путь.

Он до сих пор помнит свои ощущения, когда впервые спустился в забой. Шутка ли, работать на десятки метров под землей. Вокруг шум, движение. Как и все горняки, он уверен, что в его профессии нет случайных людей – труд тяжелый и опасный.

– Я молодым коллегам всегда говорю, что, работая усердно, честно и добросовестно, можно добиться больших достижений, – отметил он. – Уважение к коллегам в коллективе, взаимовыручка и честность – вот наши приоритеты.

Имя Турсынбека Макишева известно всем землякам, и гордимся мы им по праву. Сам же проходчик уверен, что в регионе немало шахтеров, металлургов и обогатителей, кто также достоин высокого звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Турсынбек Шамбулович трудится на шахте 34 года, его надежный тыл – супруга Эльмира Иосифовна и трое детей. Как признается шахтер, все свое свободное время он старается провести вместе с семьей.