Работодателя признали виновным в несчастном случае с электриком в Таразе

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Суд взыскал 1,2 млн тенге в пользу пострадавшего

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Электрик одной из школ Тараза по поручению заместителя директора производил замену неисправных ламп в прожекторах на фасаде здания. Во время работ один из плохо закрепленных прожекторов при наклоне сорвался и ударил работника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

В результате падения с высоты около трех метров электрик получил закрытые переломы позвоночника и ребер. Травмы были квалифицированы как серьезные производственные.

На момент подачи иска потерпевший продолжал лечение, неся значительные материальные расходы. В связи с этим он обратился в суд с требованием взыскать с ответчика компенсацию материального ущерба и морального вреда.

Представитель ответчика иск не признал, ссылаясь на оказанную ранее финансовую помощь и сохраняющуюся выплату заработной платы, несмотря на отсутствие работника на работе.

Суд, рассмотрев дело, установил, что электрик упал с высоты до трех метров при исполнении служебных обязанностей. Согласно акту расследования несчастного случая, вина работодателя составила 100%, вина работника - 0%.

Работодатель не обеспечил должный уровень безопасности и контроля, организация работ была признана неудовлетворительной.

В связи с этим с администрации школы взыскано 1 200 000 тенге в счет компенсации материального и морального вреда, а также расходов на юридическую помощь.

Решение вступило в законную силу.

#травма #электрик #решение суда

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