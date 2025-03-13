Радость новоселья

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе ключи от квартир в двух ­новых пятиэтажках в торжественной обстановке вручил очередникам глава Жамбылской области Ербол ­Карашукеев.

фото Агадила Рысмахана

Квартиры получили жители, которые стояли в очереди на жилье с 2012–2015 годов, среди них многодетные матери, неполные семьи, инвалиды II группы, дети-сироты и граждане, приравненные по льготам к участникам Великой Отечественной войны.

– Сегодня я обрела собственную крышу над головой. Для моей семьи это большая радость, – отметила многодетная мать Молдир Шадманова. – Выражаю благодарность Главе государства и тем гражданам, которые внесли вклад в благое дело! Пусть все семьи, нуждаю­щиеся в жилье, дождутся и отпразднуют свои новоселья!

Ербол Карашукеев вместе с горожанами осмотрел новые дома, расположенные в микрорайоне «Улы дала». Подрядчиком строительства выступило ТОО «Aulet Stroy Taraz».

В этот день счастливые обладатели новых квартир посадили во дворах домов 20 деревьев. Напомним: в регионе нынче планируется ввести в эксплуа­тацию 765 тыс. кв. м жилья, построить­ 50 многоэтажных жилых домов на 2 390 квартир.

#жилье #Тараз #новоселье

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