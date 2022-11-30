Расходы жителей Экибастуза по восстановлению систем отопления возьмет на себя компания-монополист

Чрезвычайные ситуации
Диасов Ораз
корреспондент

Никаких расходов из личного кармана не будет, заверил вице-премьер.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин рассказал, за чей счет будут восстанавливать системы отопления жителей Экибастуза, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Оставшиеся 17 многоэтажных домов, здание партии «Аманата» начнут подключать с обеда, сегодня до вечера все многоэтажные дома будут подключены к теплу. Ряд граждан пострадали. На сегодня поступило более тысяч заявлений от граждан. Все их расходы компания-монополист возместит. Никаких расходов из личного кармана не будет», - сказал он.

Аким Павлодарской области Абулкир Скаков в свою очередь добавил, что перерасчет за услуги в сфере теплоснабжения компания однозначно сделает полностью.

«Всем жителям возместят. По повышению расходов за электрическую энергию, поскольку предоставляет услуги другая компания, другое юридическое лицо, мы будем отрабатывать вопрос, будем возлагать на ЦАЭК и ее дочерние компании. Механизм мы отработаем. Мы не будем делать нагрузку на жителей. По нормативам жители города обычно потребляют около 32 МВт электроэнергии, после раздачи обогревателей, оно выросло до 50-52 МВт. Мы наблюдаем, берем данные у KEGOC, если возникают замыкания или другие проблемы, отправляем бригады. Но работы у бригад не прибавилось», - заверил он.

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