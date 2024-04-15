Распространителей фейков, связанных с паводком в СКО, привлекут к ответственности

Новостные фейки мешают людям ориентироваться в ситуации.

«В условиях ЧС кто-то может поверить даже совершенно нелепым слухам. К примеру, в TikTok появилось сообщение, что якобы вместе с водой в подтопленном районе Подгоры в Петропавловске появились… волки и дикие кабаны. Полицейские установили изготовителя фейка — им оказался 20-летний петропавловец. А его ровесница в той же соцсети распространила ложные сведения о том, что в паводке якобы погибли два ребенка», - говорится в сообщении.