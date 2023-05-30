Рассылку о штрафах для родителей за плохие оценки детей распространяют в Казнете

В управлении образования пояснили, что действующее законодательство не предусматривает ответственности родителей за неудовлетворительные оценки детей.

Фото: Kazpravda.kz

В карагандинском новостном паблике в Instagram обсуждают новый законопроект, в котором якобы прописана норма, позволяющая штрафовать родителей, чьи дети плохо учатся в школе. В Управлении образования региона прокомментировали эти слухи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как оказалось, возмущение пользователей совершенно необоснованно. Никаких штрафов за двойки в нашей стране вводить не планируют.

«Действующее законодательство не предусматривает ответственности родителей за неудовлетворительные оценки детей. В настоящее время проекты нормативно-правовых актов с подобными нововведениями на обсуждение не выносились. Для получения достоверных сведений о внедрении тех или иных образовательных реформ рекомендуем пользоваться официальными источниками информации», — сообщили в Управлении образования Карагандинской области.