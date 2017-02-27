​Растет ли самосознание вместе с экономикой?

В целом тема трудоустройства так или иначе звучала на протяжении всей встречи, растянувшейся на несколько часов. Формат открытых дверей и свободного микрофона располагал к тесному общению. Просторный зал едва вместил всех желающих – более 2 тыс. жителей и гостей области собрались под сводами спорткомплекса «Жайык». В числе гостей здесь были деятели культуры, писатели, депутаты Парламента.

Из отчетных цифр о развитии региона стало понятно, что из года в год показатели растут и будут расти впредь. В частности, объем валового регионального продукта, то есть совокупной стоимости товаров и услуг, произведенных в области в минувшем году, практически достиг­ 5 трлн тенге. Данный показатель, поделенный на постоянно проживающих жителей области, составил порядка 7,5 млн тенге. Столь высокий результат объясняется наличием крупнейших промпредприятий. Объем промышленной продукции региона достиг 4,4 трлн тенге, из которых 3,9 трлн – традиционно за нефтегазовой отраслью, а 468 млрд тенге – за обрабатывающей.

По всем основным показателям в текущем году, соглас­но экспертным прогнозам, будет обеспечен рост. Это, как отметил аким области, гарантирует вклад региона в обеспечение макроэкономической стабильности. В рамках программы новой индустриализации до 2019 года планируется реализовать 54 проекта общей стоимос­тью 3 трлн тенге и создать 5 600 рабочих мест. Уже осваи­ваются новые направления экономики, такие как нефтехимия и фармацевтика.

Уникальные в масштабах республики проекты выходят на проектные мощности, в том числе – фабрика по выпуску оптоволоконных кабелей, заводы по производству буровых долот и станков для бурения, а также машиностроительный завод, где делают сверхгабаритное оборудование для нефтегазохимической отрасли.

В сфере АПК открыты совре­менные молочно-товарные фермы, птицефабрики и теп­личные хозяйства. Свое мес­то на рынке постепенно занимает предприятие по обработке овечьей и верблюжьей шерсти и выпуску из нее готовой продукции. К слову, фирменные покрывала made in Atyrau будут представлены на выставке «EXPO-2017» в Астане.

Если крупные проекты обретают жизнь при поддержке государства, то объектам малого и среднего предпринимательства приходится рассчитывать на себя. Впрочем, для бизнеса созданы особые на просторах СНГ условия, при которых своим делом не занимается только безнадежно ленивый человек. Кстати, народный трибун, писатель Рахымжан Отарбаев, взяв слово, указал на эту черту, присущую нынешней молодежи, предпочитающей лежать на боку в ожидании высокооплачиваемой работы в нефтянке. Драматург назвал это настоящей бедой и призвал земляков заняться делом. Справедливости ради нужно заметить, что число активных предпринимателей за последние 10 лет выросло в 7 раз и достигло 44 тыс.

Обращение писателя не оставило равнодушными присутствующих. Одна из жительниц, видимо, приняв критику близко к серд­цу, высказала мнение о необходимости возрождения учебно-производственных комбинатов, действовавших когда-то при школах.

– Таким образом мы нач­нем прививать детям любовь к труду, в том числе можно развить интерес к предпринимательству. А то в школах сегодня заняты только подготовкой к ЕНТ и штудированием тестовых заданий, – высказалась женщина, также попросив акима области обратить внимание на состояние детских дворовых площадок и спортивных сооружений, приходящих в негодность из-за тех же «детишек».

Эта реплика задела уже акима, справедливо заметившего: «Разве воспитанием детей в семьях, в том числе привитием любви к труду, бережному отношению к общему имуществу, соблюдению порядка должны заниматься школа или акимат? Или же воспитанием нужно заниматься в семье?»

– Все необходимые условия для занятий спортом, организации культурного досуга мы создаем. Что касается рабочих специальностей – действительно на крупных предприя­тиях не хватает инженеров, потому что когда-то все кинулись учиться на экономистов и юристов. Но ведь профориентация также должна начинаться в семье, нужно объяс­нять молодому человеку об ответственности при выборе профессии и необходимости не просто получить диплом, а стать настоящим, востребованным специалистом, – заметил Нурлан Ногаев, посоветовав не только требовать от властей того или иного, но и самим быть ответственными за поступки и не забывать о своих обязанностях перед обществом, в том числе по воспитанию подрастающего поколения.

По обыкновению, внушительная часть вопросов оказалась из разряда «челобитных» о предоставлении жилья, решении семейных споров (!) и трудоустройстве. Одна из молодых учительниц, начав с вопроса о мерах социальной поддержки, закончила прошением найти работу для всех своих братьев и сес­тер, а также отца. С одной стороны, понять людей можно, с другой – пока жив дух иждивенчества, не скоро мы добьемся того, что половина ВВП будет обеспечиваться предпринимательством.

На этом фоне контрастным оказалось выступление руководителя общественного объединения «Маленькая страна». Ерлан Кумискалиев рассказал о 250 матерях детей с глубокими повреждениями головного и спинного мозга, сумевших найти силы не просто жить с этой бедой, но и бороться за здоровье и даже заниматься социальным предпринимательством! Эти женщины не обивают пороги учреждений в поис­ках помощи, не жалуются на жизнь и не винят весь мир в труднос­тях, а преодолевают их. Чем не достойный подражания пример ответственнос­ти за свое счастье?

Недавно мы сообщали о том, что при поддержке областного акимата Ерлану Кумискалиеву выделили участок, на котором он намерен построить реабилитационный центр и занять своих подопечных посильным делом. В знак признательности Ерлан вручил акиму области сувенирную тарелочку от имени мам особенных детей и назвал Нурлана Ногаева «волонтером года».