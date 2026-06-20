Текст как красивая мелодия

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Путь в журналистику Танзили Мухтаровой начинался с письма в районную газету

фото из личного архива Танзили Мухтаровой

«Дорогая редакция! Хочу поделиться мнением об одной из актуальных проблем сферы образования…» – примерно так писала учитель русского языка и литературы Танзиля Мухтарова в газету Мошковского района Новосибирской области РФ, где она проживала вместе с супругом и дочерью. Это был конец 80-х годов. В ответном письме местные журналисты сразу предложили сотрудничество молодому педагогу, похвалив ее за хороший слог…

Танзиля – уроженка города Пржевальска (ныне Каракол) Кыргызстана. С отличием окончила местный педагогический институт, немного поработала учителем в одной из школ Иссык-Кульской области, а затем по приглашению управления образования Новосибирской области уехала в Сибирь.

В 1992-м, после распада Союза, семья Мухтаровых переехала в село Шамалган Алматинской области. В то время в сельской школе не было вакансий учителей, и Танзиля, памятуя о хорошем опыте подработки в российской районке, решила попытать счастья в местной редакции. В газете «Ленинское знамя» Каскеленского района как раз освободилось место старшего корреспондента. Новая сотрудница успешно прошла испытательный срок.

– Моя первая статья была о небольшом цехе, где выпускали мебель из ивовых прутьев, – вспоминает Танзиля Рауфовна. – Второй материал посвящался проблемам Каскеленского автобусного парка. В общем, потихоньку втянулась в работу, а сегодня мой общий журналистский стаж достиг 35 лет. Практически все эти годы прошли в родной районке «Naqty» и областной газете «Огни Алатау», где являюсь собкором по Карасайскому району. По сей день тружусь в обоих изданиях, которые возглавляют опытные журналисты Забира Сайдильдина и Атлана Исаева.

К слову, наша коллега – известный в Алматинской области и за ее пределами представитель СМИ. Она награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» и нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», член Союза журналистов РК, почетный гражданин Карасайского района. Собратья по цеху знают Танзилю как трудолюбивого, энергичного и ответственного журналиста, прекрасно пишущего на любые темы.

– Еще в середине 90-х я сразу обратил внимание на публикации Танзили Мухтаровой в газете «Огни Алатау», – рассказывает известный писатель и журналист Исмаилжан Иминов. – Они отличались талантом и какой-то необыкновенной искренностью. Мне ее строки показались прозрачными и чистыми, как свежая родниковая вода в наших горах. Я понял, что этот неравнодушный журналист даже небольшие материалы пропускает через свое доброе и благородное сердце, и потому они остаются в памяти читателя навсегда.

Многолетняя трудовая биография Танзили Мухтаровой включает несколько тысяч газетных материалов. Больше всего ей нравится писать очерки о земляках. По словам ветерана журналистики, важно выдерживать правило «айсберга», вынося суть публикации в самое начало. К примеру, работая над очерком, она стремится заинтриговать читателя интересными фактами из биографии своего героя. Ну а если готовит репортаж, то старается передать атмосферу события, уделяя внимание даже мелочам.

– Воспринимаю тексты как музыку, – замечает моя собеседница. – В зависимости от расположения слов, которые можно сравнить с нотами, они могут звучать и литься, как красивая мелодия. Звучание слов чувствую интуитивно, изнутри. Мне трудно объяснить, как это получается.

Молодым журналистам Танзиля Рауфовна желает любить профессию и пропускать статьи, сюжеты через душу. Тогда они будут по-особому восприниматься, касаться сердец читателей, слушателей и зрителей. По ее мнению, журналистика – прекрасная сфера, дающая возможность познавать удивительный мир и рассказывать о нем аудитории. Это постоянные знакомства с интересными людьми – будущими героями очерков и зарисовок, непрекращающийся творческий поиск. Главное – найти свое призвание и реализовать потенциал.

#СМИ #медиа #газета #день работников СМИ #Танзиля Мухтарова

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