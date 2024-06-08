Растет объем перевозок

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Стороны обсудили дальнейшие возможности товарооборота между РК и КНР, а также условия поставок экспорт­ных грузов. Так, отмечалось, что объем перевозок грузов между двумя странами вырос на 22% по сравнению с 2022 годом и достиг рекордного показателя – свыше 28 млн тонн. При этом грузоотправителями Казахстана на экспорт отправлено 12,6 млн тонн, что на на 35% выше уровня 2022 года. В рамках форума казахстанская делегация ознакомилась с работой нового терминала в бондовой зоне станции Алашанькоу по выгрузке зерновых культур и растительных масел. В ходе встречи стороны договорились о технологии перевозок и увеличении приема казахстанской агропродукции. Стороны также договорились создать рабочую группу для выявления и решения возникающих вопросов при перевозке экспорта в КНР.