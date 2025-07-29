Столичным департаментом АФМ расследуется факт мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев. Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге.

При этом, на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды - приобретено движимое и недвижимое имущество: 3 квартиры в столице, земельный участок, 5 автомашин. Кроме того, часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе.

Для систематического получения пожертвований треть от поступивших средств (свыше 481 млн тенге) супруги направили на продвижение страницы в социальных сетях, используя таргетированную рекламу Meta Ads. Это позволило значительно расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.

Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция за рубежом не состоялась.

Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно.

Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации они переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки.

С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Астане возбудили еще одно громкое уголовное дело, связанное с благотворительностью.