Растрату скота на 50 млн тенге скрывал фермер в Акмолинской области

Мошенничество
115

Его разыскивают

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полициейскими Целиноградского района расследуется уголовное дело по факту присвоения и растраты поголовья скота на сумму около 50 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Заявление о преступлении поступило в правоохранительные органы в начале января. По словам учредителя ТОО, расположенного в селе Софиевка, один из работников предприятия растратил 48 голов крупного рогатого скота, 460 голов мелкого рогатого скота и 8 лошадей, причинив ущерб в особо крупном размере. Данный факт был зарегистрирован и возбуждено уголовное дело. В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что 30-летний фермер в течение 2025 года продавал скот, принадлежащий ТОО, местным жителям.

Чтобы скрыть преступные действия от руководства предприятия, он использовал скотопоголовье сельчан – на их животных устанавливал аналогичные желтые бирки. Таким образом, при проверках разницы в количестве скота не выявлялось.

В настоящее время подозреваемый покинул территорию Акмолинской области. Правоохранительные органы проводят дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

 

#фермер #скот #растрата

