Раз – березка, два – березка, будет рощица!

Глава государства в Послании от 1 сентября 2020 года поручил в течение пяти лет высадить 2 млрд деревьев на территории государственного лесного фонда и 15 млн – в населенных пунктах. Акиматами областей и подведомственными организациями Министерства экологии и природных ресурсов РК утверждены комплексные планы воспроизводства лесов и увеличения объемов лесоразведения на 2021–2025 годы.

В соответствии с ними местными исполнительными органами запланирована посадка более 1,5 млрд саженцев, Министерством экологии и природных ресурсов (на территории национальных парков и природных резерватов) – 251 млн саженцев и природопользователями – 210 млн саженцев.

– На сегодня в лесном фонде ведется посадка 2 миллиардов саженцев. Для осуществления общественного контроля министерством совместно с НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» разработана интерактивная карта, показывающая ход работ. В целях анализа и координации создан штаб, сформированы специальные группы контроля и мониторинга, которые прове­ряют и определяют точные объемы лесопосадок, – проинформировал вчера на брифинге в СЦК министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Планы посадок на 2021–2022 годы выполнены в полном объеме: 421,2 млн саженцев высажены на общей площади 232,4 тыс. га. В 2021-м их приживаемость составила в среднем 71,7%, а в

2022-м – 65,3%.

На сегодня в республике действует 218 лесных питомников, которые занимают 2 741 га. В дальнейшем планируется расширить их площадь на 294 га и создать новые питомники на площади 190 га. Полный их запуск позволит выполнить запланированный объем работ.

По словам Ерлана Нысанбаева, для улучшения экологической обстановки наряду с воспроизводством лесов на осушенном дне Аральского моря проводятся лесомелиоративные работы. Саксаул посажен в 2021 году на 101 тыс. га, в 2022-м – на 250 тыс. га. В настоящее время общая площадь саксаульных насаждений составляет 546 тыс. га, к 2025-му ее планируется довести до 1,1 млн гектаров.

Министр сообщил также, что прямой ущерб от лесного пожара, произошедшего в начале июня текущего года в резервате «Семей орманы», оценен в 160 млрд тенге. По словам спикера, этот пожар в области Абай был самым крупным. Его жертвами стали 15 работников лесной отрасли.

Одной из причин пожара на большой площади стал низкий уровень технической оснащенности природоохранных и лесохозяйственных учреждений.

В текущем году в целях корректировки сложившейся ситуации на модернизацию техники выделено 13,4 млрд тенге. До конца 2023-го для природоохранных учреждений будет приобретено 29 пожарных автомашин, 59 малых комплексов тушения лесных пожаров, 151 трактор, 58 патрульных машин. Из них для «Семей орманы» будет закуплено 10 пожарных машин, 14 малых комплексов тушения пожаров, 8 пожарных прицепов.

В рамках технической помощи Программы развития ООН уже закуплено 330 радиостанций и 150 автомобильных антенн. Из резерва Правительства для закупа 4 400 комплектов противопожарной одежды выделено 918 млн тенге.

– Правительство одобрило установку системы раннего обнаружения пожаров на территории с высоким классом пожарной опас­ности. В этой связи в министерстве планируется создать ситуационный центр для наблюдения за лесом и раннего выявления пожаров. Внедрение этой системы имеет также большое значение в борьбе с незаконными рубками и браконьерством, – отметил глава Минэкологии.

Отвечая на вопросы журналистов о регуляции численности сайгаков, министр сообщил, что на сегодня количество этих копытных в стране достигло 2,6 млн особей. Согласно подготовленному биологическому обоснованию, регулирование численности популяции признано необходимым.