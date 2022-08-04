Разбуди в себе любовь

Как зажечь в себе пламя любви, можно узнать на выставке казахстанской художницы Лейлы Махат.

Выставка About Love. Leyla открылась в центре современного искусства Kulanshi Art Center еще в мае. Тогда поздравить Лейлу Махат, радетельницу современного казахстанского искусства и талантливую художницу, пришли очень многие. И неудивительно, ее работы известны ценителям искусства, как отечественным, так и зарубежным. Ее творения выставлялись в галереях многих европейских стран, экспозиции проходили в Америке.

В столице экспозиция полотен художницы продлится до 4 сентября. Сейчас в галерее царит своя, особая, атмосфера. Признаться, редко когда картины действительно нравятся. Не потому, что ты узрел в них глубокий смысл, проникшись задумкой автора, и от этого тебе радостно за себя, а просто потому что получаешь эстетическое удовольствие от увиденного – от более чем сотни работ. Какие-то из них никогда не демонстрировались широкой публике. Написанные еще в 80-х годах, они ждали своего времени в родительском доме Лейлы и были обнаружены там случайно.

Знаете, что сразу бросается в глаза? Насыщенность цвета на всех абсолютно полотнах! Такое ощущение, что художница не жалела красок, в прямом и переносном смысле. Все детали четко и густо прорисованы: руки, лица, облака, волны казахской степи. Вот две лошади стоят на ярко-красном фоне, одна из них доверчиво тянется мордой к другой, и они настолько объемны, так натурально переданы цветом, что хочется протянуть руку и погладить ласковую лошадь. И хочется вынуть стрелу (а она не просто нарисована – она отдельный элемент на картине), пронзившую грудь девушки...

Кстати, любую из картин можно купить (стоимость легко узнать по QR-коду, размещенному на стендах). Правда, украсить приобретением домашний интерьер можно будет только лишь после окончания выставки. Потому что пока нельзя лишать людей возможности разглядеть любовь.

А она тут повсюду. Как приз­налась на открытии сама Лейла Махат, окружающая действительность слишком грустна и давит негативом. Взглянуть на мир другими глазами помогает красота.

А что может быть прекрас­нее любви? Вот об этом и картины – о любви. Они, такие яркие, объемные, созданы именно для этого – показать красоту, дабы пробудить ту самую любовь – к себе, миру, другим людям.