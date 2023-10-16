Разлагающихся тюленей и осетров нашли на побережье Каспийского моря

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК

Туши мертвых тюленей и осетровых видов рыб обнаружили на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили в Комитете рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ведомства, 15 октября 2023 года в 10:40 часов сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства проводили мониторинг побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино. Там они обнаружили 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб.

"Необходимо отметить, что обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, что свидетельствует о том, что смерть их наступила в различное время. Согласно действующей Схемы взаимодействия, в оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены Рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочую группу на месте обнаружения возглавляет заместитель руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. В настоящее время ожидается прибытие остальных членов Рабочей группы для отбора проб воды, воздуха, почвы и при возможности, проб тканей с мертвых туш животных и рыб.

Как проинформировали в Комитете, по факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбуждено уголовное дело. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления.

Справочно: По итогам подсчета, произведенного работниками Казахстанского агентства прикладной экологии совместно с российскими научными учреждениями на акватории казахстанского и российского секторов Каспийского моря в период концентрации тюленей в зимний период конца 2022 - начала 2023 годов, общее количество подсчитанных тюленей составляет 259 872 особей (в казахстанском секторе Каспийского моря - 240 168, в российском - 19 704).

#гибель #экология #тюлень #туши #редкие животные #осетр

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