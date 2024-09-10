Разведчик, руководитель, патриот

Шаги к мечте

За плечами Сата Токпакбаева – внушительный послужной список. Председатель Комитета национальной безо­пасности, начальник Службы охраны Президента, командующий Республиканской гвардией, министр обороны, советник первого Президента независимого Казахстана, депутат Парламента...

Родился же он в ауле Казцик Илийского района 6 сентября 1939 года. Отец Бесимбай был уважаемым человеком, настоящим лидером, и его кончина в 1969-м стала самым тяжелым ударом в жизни единственного сына Сата.

– Всех достижений я добился благодаря отцу и матери. В то время не каждому человеку удавалось обучить своего ребенка. Поэтому я бесконечно благодарен родителям, которые наставляли меня учиться, старались, чтобы я получил знания, – с теплотой в голосе говорит Сат Токпакбаев.

В старших классах он продолжил учебу в Алматы и окончил школу с отличием. У юноши была заветная мечта – стать разведчиком. И родилась она, возможно, из книг с приключенческими и детективными сюжетами, которыми он зачитывался в детстве.

Кто-то посоветовал поступать на гео­логоразведочный факультет: мол, после его окончания берут в разведку. Но юный романтик не сдал вступительный экзамен и, вернувшись в аул, два года трудился там.

К поступлению на юрфак Казахского государственного университета он готовился уже с большим усердием и спустя несколько лет успешно окончил вуз. А после сам попросился в Комитет государственной безопасности, сделав шаг к своей давней мечте.

– Всю жизнь рядом со мной оказывались хорошие руководители. Равняясь на них, я старался идти по правильному жизненному пути, – вспоминает генерал-полковник, отмечающий в эти дни 85-летний юбилей.

Во время распределения по регионам Сата Токпакбаева, имеющего высокие баллы, оставили в прокуратуре Алматы. А позже взяли и в разведку, направив на высшие курсы КГБ в Минске.

Благодаря опытным наставникам, таким как Тлеухан Айдарханов, Айтан Карагожанулы, молодой сотрудник быстро набирался опыта. Через некоторое время был создан отдел разведки, и его начальник Абдигали Байгарин учил Сата методам работы профессионального разведчика.

Очередную строгую проверку и серьезную подготовку Токпакбаев прошел в Московской разведшколе. Вынос­ливость, смелость, находчивость, способность к запоминанию, принятию разумных решений, психологическая выдержка – все это оттачивалось месяцами.

Следующий шаг – Высшая дипломатическая школа при Министерстве иностранных дел. Причем там пришлось скрывать погоны «комитетчика». За три года Сат овладел китайским и английским языками. Наряду с этим занимался на курсах «Разведывательное дело». И вскоре получил дипломатический ранг второго секретаря.

В те же годы женился на Раисе Калмурзаевой, студентке химического факультета. Появились дети – Гульмира и Даулет. К сожалению, супруга рано ушла из жизни. Дочь занимается бизнесом, воспитала сына Амиржана. А Даулет дослужился до полковника КНБ, а после ушел в свободное плавание. От него у Сата Бесимбаевича внуки Камила, Даужан, Ислам и Салима.

Решали судьбы людей

– Во время декабрьских событий 1986 года я был заместителем начальника управления Комитета государственной безопасности Казахской ССР по городу Алматы и Алматинской области. Служба тяжелая и ответственная. В тот момент казахов обвинили в национализме. И нам приходилось детально разбираться­ в каждом случае, чтобы под жернова не попали невиновные, – продолжает рассказ Сат Токпакбаев.

Время дало оценку исторической значимости тех дней, ставших первым шагом на пути к желанной Независимости республики. А наш герой благодаря в том числе Комитету государственной безопасности из простого аульного мальчика поднялся до высоких ответственных постов. В начале 1990-х он лично создавал новое управление по борьбе с терроризмом.

Затем неожиданно для себя был назначен первым заместителем председателя КНБ Казахстана, руководил которым в то время Болат Баекенов. Токпакбаеву довелось утверждать новые служебные правила и положения специального правового органа суверенного государства, подбирать специалистов.

– Дело требовало особого внимания и ответственности. Приходилось работать днями и ночами. Мы решали судьбы многих людей, поэтому нужно было быть предельно внимательным, – вспоминает Сат Бесимбаевич.

Спустя некоторое время специальным Указом Президента он был назначен председателем Комитета национальной безопасности. Сложным оставался кадровый вопрос. Многие сотрудники уехали на историческую родину, а молодые еще не приобрели достаточного опыта.

– Мы много думали об этом и решили создать собственное учебное заведение по подготовке квалифицированных специалистов. Не хватало преподавателей, учебников, учебной базы. Не было прак­тически ничего! Но со временем все проблемы, какими бы сложными они ни оказывались, удавалось решать. Сейчас Академия КНБ стала нашим главным учебным центром, прекрасным специа­лизированным учебным заведением, – говорит генерал-полковник.

Интересы нации

превыше всего

В тяжелые годы распада СССР Сат Токпакбаев налаживал тесные взаимоотношения с российскими коллегами – Евгением Примаковым и Сергеем Степашиным, встречался с руководителями спецслужб таких передовых стран, как Китай, США и Германия, изучал передовой опыт.

– В конце 1995 года Нурсултан Назарбаев поручил мне подобрать специалиста для формирования Службы охраны Президента. Я долго искал, но не нашел подходящего человека и предложил свою кандидатуру, – вспоминает юбиляр. – Конечно, мы никогда не сможем забыть тот исторический день 16 декабря 1991 года, когда был принят Конституционный закон «О государственной независи­мости Респуб­лики Казахстан». А ровно через три месяца, 16 марта 1992 года, по Указу Президента была сформирована Республиканская гвардия «Ұлан». Мы с удовлетворением восприняли эту весть. Несмотря на трудности становления, наша страна стремилась идти в ногу со временем и не отставать от других государств.

Два года Сат Токпакбаев руководил одновременно и Службой охраны Президента, и гвардией, которая была введена в ее состав. Только с марта 1997-го он полностью перешел на должность командующего Республиканской гвардией. Данное подразделение, к слову, было создано первым среди стран СНГ, и потому налаживать его работу пришлось с нуля.

– Азы гвардейской структуры – Общее положение – я написал сам. Решили, что состав, рабочие правила, форма, снаряжение гвардейцев должны быть совершенно другими, нежели в воинских формированиях. Ведь по гвардейцам иностранцы будут судить о нашем армейском потенциале. Наш долг – встречать почетных гостей, четким строем проходить перед ними и таким образом демонстрировать военную мощь страны, – объясняет Сат Бесимбаевич.

После принятия решения о передислокации столицы Казахстана генерал Токпакбаев прибыл из Алматы в Акмолу подбирать необходимые здания для размещения КНБ, СОП и Республиканской гвардии. Нужно было доставить в новую столицу и государственные символы – флаг, герб и штандарт Президента.

Нурсултан Назарбаев, ознакомившись с планом и специальным сценарием, составленным в его Администрации, заявил о возложении исторической и почетной миссии на командующего Республиканской гвардией Сата Токпакбаева.

В резиденции Президента в Алматы с участием известных государственных и общественных деятелей состоялась официальная церемония. Торжественно встретили госсимволы и в новой столице.

– Готовность защитить страну, голубой стяг Родины – вершина патриотического сознания. Поэтому убежден: когда есть граждане, которые ставят интересы нации выше всего, фундамент нашего государства будет крепким, – говорит юбиляр.

Учились у цивилизованных стран

Бытовые условия военных в первые годы Независимости были, мягко сказать, непростыми. Особенно остро стоял жилищный вопрос. Тогда Сат Токпакбаев переговорил с акимами областей, и благодаря поддержке местных бизнесменов их постепенно стали обеспечивать жильем.

Повышался материальный уровень армейской жизни. За городом подготовили площадку для боевых тренировок, стрельбы, бега. В гвардейском гарнизоне построили специальный тир. Создали отдел «Көкжал» по борьбе с терроризмом.

Особую гордость вызывала рота почетного караула, достойно встречавшая высоких гостей, которых в ту пору в молодом государстве уже было немало. А каким популярным стал в итоге Президентский оркестр Республиканской гвардии! Причем именно Сат Бесимбае­вич способствовал его возвышению до такого уровня.

– Первое, о чем я подумал, когда еще возглавил Службу охраны Президента, это о необходимости учиться у цивилизованных стран, обмениваться опытом с теми же США, чтобы создать руководителю нашего государства спокойную нормальную обстановку для работы, защищать его, заранее предвидеть и предотвращать возможные угрозы, – рассказывает мой собеседник.

В первую очередь новый руководитель лично познакомился со всеми специалистами, написал Устав. Железная дисциплина, безупречная служба, непререкаемое следование приказу – все это, постепенно войдя в колею, стало давать позитивные результаты.

В 1997 году Служба охраны Президента и Республиканская гвардия полностью сформировались как самостоятельные подразделения и могли эффективно и на высоком уровне решать возложенные на них задачи. И, безусловно, огромная роль в этом принадлежит генералу Токпакбаеву.

Благодарны за помощь

Отдельно стоит отметить заслуги Сата Бесимбаевича в деле возвращения доброго имени репрессированным. Будучи председателем Комитета национальной безопасности, им вместе с учеными была проделана огромная работа с целью добраться до истинной сути политических репрессий.

– После обретения Независимости нужно было найти архивные данные наших граждан, попавших под карающий кровавый меч в годы сталинских репрессий. Началась кампания по пересмотру их дел, реабилитации имен безвинно пострадавших, осужденных, расстрелянных. И я лично активно участвовал в этой кампании, – рассказывает генерал.

Еще в конце 1980-х, работая в областном управлении КГБ, он был председателем созданной тогда Комиссии по реабилитации жертв сталинских репрессий. Будучи первым руководителем, предоставил доступ в архив КГБ.

В предисловии к вышедшему в 1996 году уникальному сборнику «Азалы кітап» академик Манаш Козыбаев адресовал такие слова в его адрес: «Выражаем огромную благодарность бывшему председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Сату Токпакбаеву от всего народа! Помощь этого человека обществу в деле возрождения имен граждан, которые стали забываться, его сочувствие и поддержка были безграничны».

На пенсию? Нет, министром!

– В августе 1999 года я попросился на прием к Нурсултану Назарбаеву. Рассказал о рабочих моментах, а потом поставил в известность, что через месяц мне исполнится 60 лет, после чего предстоит выход на пенсию. В середине октября он вновь вызвал меня к себе. «Думаю назначить тебя министром обороны, хочу, чтобы за эту работу взялся ты, как на это смотришь?» – спрашивает Нурсултан Абишевич. Признаться, я опешил. Но все же быстро взял себя в руки. «Если Вы оказываете мне такое доверие, то оправдать его – моя обязанность», – твердо сказал я, – вспоминает Сат Бесимбаевич.

В то время экономика страны еще была слабой, бытовые условия тяжелыми, в некоторых регионах ощущался дефицит электроэнергии, продуктов питания. С подобной картиной новоиспеченый министр столкнулся и в оборонной сфере. Куда ни глянь, везде проблемы.

Решался вопрос реформирования Вооруженных сил. Министр обороны еще раз побывал во всех военных гарнизонах, изучил положение дел, а оно действительно было неважным. Денежное довольствие военнослужащих не удовлетворяло, боеприпасы отсутствовали, обмундирование обветшало. Поэтому первые месяцы глава ведомства выступал скорее в роли хозяйственника.

Основная часть войск дислоцировалась на северо-востоке Казахстана. Так повелось с советских времен. Но уже прошло несколько лет с обретения независимости, и у Токпакбаева из головы не выходила мысль о необходимости наведения порядка и в этом вопросе.

В итоге, в том числе благодаря въедливой неравнодушной работе министра Токпакбаева, было принято решение выделять Вооруженным силам один процент внутреннего валового дохода. Военные получили возможность проводить совместные учения с армиями других стран и объединений. Выросло жалованье казахстанских военнослужащих, улучшились их бытовые условия.

Также, согласно принятой военной доктрине, было создано четыре военных округа, и войска рассредоточили по всем регионам страны. На посту министра обороны Сат Токпакбаев пробыл до конца 2001 года.

– Мне приходилось занимать разные должности, но на любом участке я никогда не делил людей по национальному признаку, месту рождения, статусу, а на работу приглашал грамотных, порядочных, тех, кто соответствовал служебным требованиям, – заверяет генерал.

Еще одна глава жизни Сата Бесимбае­вича связана с политикой: в 2007 году по списку партии «Нур Отан» он был избран в депутаты Мажилиса Парламента. И, как признается, в тот момент осознал, что еще очень многого не знает.

– Не зря говорят – век живи, век учись! На новом месте я сделал для себя очень много открытий, многому научился, совершенствовался, – вспоминает он. – Всего за годы депутатства сделал свыше 600 запросов. Столько же заявлений и обращений поступило на мое имя.

Уже в достаточно преклонном возрасте­ аксакал встретил свою нынешнюю супругу Сауле Магазбеккызы, союз с которой с радостью восприняли их родные и близкие. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, в кругу семьи, он с удовлетворением оглядывается на результаты своей плодотворной работы.

– В жизни у меня было много не просто сослуживцев, а настоящих, верных друзей, с которыми я оказался духовно близок. Думаю, именно в этом ключ к человеческому счастью. Потому как человек в одиночку не может совершать большие дела. И за это моя бесконечная благодарность Всевышнему, родителям и среде, которая меня сформировала.