Разведчик, руководитель, патриот Статьи 10 сентября 2024 г. 2:00 77 Асель Муканова редактор отдела информации и права Сельский паренек даже не предполагал, что станет со временем генерал-полковником Шаги к мечте За плечами Сата Токпакбаева – внушительный послужной список. Председатель Комитета национальной безопасности, начальник Службы охраны Президента, командующий Республиканской гвардией, министр обороны, советник первого Президента независимого Казахстана, депутат Парламента... Родился же он в ауле Казцик Илийского района 6 сентября 1939 года. Отец Бесимбай был уважаемым человеком, настоящим лидером, и его кончина в 1969-м стала самым тяжелым ударом в жизни единственного сына Сата. – Всех достижений я добился благодаря отцу и матери. В то время не каждому человеку удавалось обучить своего ребенка. Поэтому я бесконечно благодарен родителям, которые наставляли меня учиться, старались, чтобы я получил знания, – с теплотой в голосе говорит Сат Токпакбаев. В старших классах он продолжил учебу в Алматы и окончил школу с отличием. У юноши была заветная мечта – стать разведчиком. И родилась она, возможно, из книг с приключенческими и детективными сюжетами, которыми он зачитывался в детстве. Кто-то посоветовал поступать на геологоразведочный факультет: мол, после его окончания берут в разведку. Но юный романтик не сдал вступительный экзамен и, вернувшись в аул, два года трудился там. К поступлению на юрфак Казахского государственного университета он готовился уже с большим усердием и спустя несколько лет успешно окончил вуз. А после сам попросился в Комитет государственной безопасности, сделав шаг к своей давней мечте. – Всю жизнь рядом со мной оказывались хорошие руководители. Равняясь на них, я старался идти по правильному жизненному пути, – вспоминает генерал-полковник, отмечающий в эти дни 85-летний юбилей. Во время распределения по регионам Сата Токпакбаева, имеющего высокие баллы, оставили в прокуратуре Алматы. А позже взяли и в разведку, направив на высшие курсы КГБ в Минске. Благодаря опытным наставникам, таким как Тлеухан Айдарханов, Айтан Карагожанулы, молодой сотрудник быстро набирался опыта. Через некоторое время был создан отдел разведки, и его начальник Абдигали Байгарин учил Сата методам работы профессионального разведчика. Очередную строгую проверку и серьезную подготовку Токпакбаев прошел в Московской разведшколе. Выносливость, смелость, находчивость, способность к запоминанию, принятию разумных решений, психологическая выдержка – все это оттачивалось месяцами. Следующий шаг – Высшая дипломатическая школа при Министерстве иностранных дел. Причем там пришлось скрывать погоны «комитетчика». За три года Сат овладел китайским и английским языками. Наряду с этим занимался на курсах «Разведывательное дело». И вскоре получил дипломатический ранг второго секретаря. В те же годы женился на Раисе Калмурзаевой, студентке химического факультета. Появились дети – Гульмира и Даулет. К сожалению, супруга рано ушла из жизни. Дочь занимается бизнесом, воспитала сына Амиржана. А Даулет дослужился до полковника КНБ, а после ушел в свободное плавание. От него у Сата Бесимбаевича внуки Камила, Даужан, Ислам и Салима. Решали судьбы людей – Во время декабрьских событий 1986 года я был заместителем начальника управления Комитета государственной безопасности Казахской ССР по городу Алматы и Алматинской области. Служба тяжелая и ответственная. В тот момент казахов обвинили в национализме. И нам приходилось детально разбираться в каждом случае, чтобы под жернова не попали невиновные, – продолжает рассказ Сат Токпакбаев. Время дало оценку исторической значимости тех дней, ставших первым шагом на пути к желанной Независимости республики. А наш герой благодаря в том числе Комитету государственной безопасности из простого аульного мальчика поднялся до высоких ответственных постов. В начале 1990-х он лично создавал новое управление по борьбе с терроризмом. Затем неожиданно для себя был назначен первым заместителем председателя КНБ Казахстана, руководил которым в то время Болат Баекенов. Токпакбаеву довелось утверждать новые служебные правила и положения специального правового органа суверенного государства, подбирать специалистов. – Дело требовало особого внимания и ответственности. Приходилось работать днями и ночами. Мы решали судьбы многих людей, поэтому нужно было быть предельно внимательным, – вспоминает Сат Бесимбаевич. Спустя некоторое время специальным Указом Президента он был назначен председателем Комитета национальной безопасности. Сложным оставался кадровый вопрос. Многие сотрудники уехали на историческую родину, а молодые еще не приобрели достаточного опыта. – Мы много думали об этом и решили создать собственное учебное заведение по подготовке квалифицированных специалистов. Не хватало преподавателей, учебников, учебной базы. Не было практически ничего! Но со временем все проблемы, какими бы сложными они ни оказывались, удавалось решать. Сейчас Академия КНБ стала нашим главным учебным центром, прекрасным специализированным учебным заведением, – говорит генерал-полковник. Интересы нации превыше всего В тяжелые годы распада СССР Сат Токпакбаев налаживал тесные взаимоотношения с российскими коллегами – Евгением Примаковым и Сергеем Степашиным, встречался с руководителями спецслужб таких передовых стран, как Китай, США и Германия, изучал передовой опыт. – В конце 1995 года Нурсултан Назарбаев поручил мне подобрать специалиста для формирования Службы охраны Президента. Я долго искал, но не нашел подходящего человека и предложил свою кандидатуру, – вспоминает юбиляр. – Конечно, мы никогда не сможем забыть тот исторический день 16 декабря 1991 года, когда был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». А ровно через три месяца, 16 марта 1992 года, по Указу Президента была сформирована Республиканская гвардия «Ұлан». Мы с удовлетворением восприняли эту весть. Несмотря на трудности становления, наша страна стремилась идти в ногу со временем и не отставать от других государств. Два года Сат Токпакбаев руководил одновременно и Службой охраны Президента, и гвардией, которая была введена в ее состав. Только с марта 1997-го он полностью перешел на должность командующего Республиканской гвардией. Данное подразделение, к слову, было создано первым среди стран СНГ, и потому налаживать его работу пришлось с нуля. – Азы гвардейской структуры – Общее положение – я написал сам. Решили, что состав, рабочие правила, форма, снаряжение гвардейцев должны быть совершенно другими, нежели в воинских формированиях. Ведь по гвардейцам иностранцы будут судить о нашем армейском потенциале. Наш долг – встречать почетных гостей, четким строем проходить перед ними и таким образом демонстрировать военную мощь страны, – объясняет Сат Бесимбаевич. После принятия решения о передислокации столицы Казахстана генерал Токпакбаев прибыл из Алматы в Акмолу подбирать необходимые здания для размещения КНБ, СОП и Республиканской гвардии. Нужно было доставить в новую столицу и государственные символы – флаг, герб и штандарт Президента. Нурсултан Назарбаев, ознакомившись с планом и специальным сценарием, составленным в его Администрации, заявил о возложении исторической и почетной миссии на командующего Республиканской гвардией Сата Токпакбаева. В резиденции Президента в Алматы с участием известных государственных и общественных деятелей состоялась официальная церемония. Торжественно встретили госсимволы и в новой столице. – Готовность защитить страну, голубой стяг Родины – вершина патриотического сознания. Поэтому убежден: когда есть граждане, которые ставят интересы нации выше всего, фундамент нашего государства будет крепким, – говорит юбиляр. Учились у цивилизованных стран Бытовые условия военных в первые годы Независимости были, мягко сказать, непростыми. Особенно остро стоял жилищный вопрос. Тогда Сат Токпакбаев переговорил с акимами областей, и благодаря поддержке местных бизнесменов их постепенно стали обеспечивать жильем. Повышался материальный уровень армейской жизни. За городом подготовили площадку для боевых тренировок, стрельбы, бега. В гвардейском гарнизоне построили специальный тир. Создали отдел «Көкжал» по борьбе с терроризмом. Особую гордость вызывала рота почетного караула, достойно встречавшая высоких гостей, которых в ту пору в молодом государстве уже было немало. А каким популярным стал в итоге Президентский оркестр Республиканской гвардии! Причем именно Сат Бесимбаевич способствовал его возвышению до такого уровня. – Первое, о чем я подумал, когда еще возглавил Службу охраны Президента, это о необходимости учиться у цивилизованных стран, обмениваться опытом с теми же США, чтобы создать руководителю нашего государства спокойную нормальную обстановку для работы, защищать его, заранее предвидеть и предотвращать возможные угрозы, – рассказывает мой собеседник. В первую очередь новый руководитель лично познакомился со всеми специалистами, написал Устав. Железная дисциплина, безупречная служба, непререкаемое следование приказу – все это, постепенно войдя в колею, стало давать позитивные результаты. В 1997 году Служба охраны Президента и Республиканская гвардия полностью сформировались как самостоятельные подразделения и могли эффективно и на высоком уровне решать возложенные на них задачи. И, безусловно, огромная роль в этом принадлежит генералу Токпакбаеву. Благодарны за помощь Отдельно стоит отметить заслуги Сата Бесимбаевича в деле возвращения доброго имени репрессированным. Будучи председателем Комитета национальной безопасности, им вместе с учеными была проделана огромная работа с целью добраться до истинной сути политических репрессий. – После обретения Независимости нужно было найти архивные данные наших граждан, попавших под карающий кровавый меч в годы сталинских репрессий. Началась кампания по пересмотру их дел, реабилитации имен безвинно пострадавших, осужденных, расстрелянных. И я лично активно участвовал в этой кампании, – рассказывает генерал. Еще в конце 1980-х, работая в областном управлении КГБ, он был председателем созданной тогда Комиссии по реабилитации жертв сталинских репрессий. Будучи первым руководителем, предоставил доступ в архив КГБ. В предисловии к вышедшему в 1996 году уникальному сборнику «Азалы кітап» академик Манаш Козыбаев адресовал такие слова в его адрес: «Выражаем огромную благодарность бывшему председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Сату Токпакбаеву от всего народа! Помощь этого человека обществу в деле возрождения имен граждан, которые стали забываться, его сочувствие и поддержка были безграничны». На пенсию? Нет, министром! – В августе 1999 года я попросился на прием к Нурсултану Назарбаеву. Рассказал о рабочих моментах, а потом поставил в известность, что через месяц мне исполнится 60 лет, после чего предстоит выход на пенсию. В середине октября он вновь вызвал меня к себе. «Думаю назначить тебя министром обороны, хочу, чтобы за эту работу взялся ты, как на это смотришь?» – спрашивает Нурсултан Абишевич. Признаться, я опешил. Но все же быстро взял себя в руки. «Если Вы оказываете мне такое доверие, то оправдать его – моя обязанность», – твердо сказал я, – вспоминает Сат Бесимбаевич. В то время экономика страны еще была слабой, бытовые условия тяжелыми, в некоторых регионах ощущался дефицит электроэнергии, продуктов питания. С подобной картиной новоиспеченый министр столкнулся и в оборонной сфере. Куда ни глянь, везде проблемы. Решался вопрос реформирования Вооруженных сил. Министр обороны еще раз побывал во всех военных гарнизонах, изучил положение дел, а оно действительно было неважным. Денежное довольствие военнослужащих не удовлетворяло, боеприпасы отсутствовали, обмундирование обветшало. Поэтому первые месяцы глава ведомства выступал скорее в роли хозяйственника. Основная часть войск дислоцировалась на северо-востоке Казахстана. Так повелось с советских времен. Но уже прошло несколько лет с обретения независимости, и у Токпакбаева из головы не выходила мысль о необходимости наведения порядка и в этом вопросе. В итоге, в том числе благодаря въедливой неравнодушной работе министра Токпакбаева, было принято решение выделять Вооруженным силам один процент внутреннего валового дохода. Военные получили возможность проводить совместные учения с армиями других стран и объединений. Выросло жалованье казахстанских военнослужащих, улучшились их бытовые условия. Также, согласно принятой военной доктрине, было создано четыре военных округа, и войска рассредоточили по всем регионам страны. На посту министра обороны Сат Токпакбаев пробыл до конца 2001 года. – Мне приходилось занимать разные должности, но на любом участке я никогда не делил людей по национальному признаку, месту рождения, статусу, а на работу приглашал грамотных, порядочных, тех, кто соответствовал служебным требованиям, – заверяет генерал. Еще одна глава жизни Сата Бесимбаевича связана с политикой: в 2007 году по списку партии «Нур Отан» он был избран в депутаты Мажилиса Парламента. И, как признается, в тот момент осознал, что еще очень многого не знает. – Не зря говорят – век живи, век учись! На новом месте я сделал для себя очень много открытий, многому научился, совершенствовался, – вспоминает он. – Всего за годы депутатства сделал свыше 600 запросов. Столько же заявлений и обращений поступило на мое имя. Уже в достаточно преклонном возрасте аксакал встретил свою нынешнюю супругу Сауле Магазбеккызы, союз с которой с радостью восприняли их родные и близкие. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, в кругу семьи, он с удовлетворением оглядывается на результаты своей плодотворной работы. – В жизни у меня было много не просто сослуживцев, а настоящих, верных друзей, с которыми я оказался духовно близок. Думаю, именно в этом ключ к человеческому счастью. Потому как человек в одиночку не может совершать большие дела. И за это моя бесконечная благодарность Всевышнему, родителям и среде, которая меня сформировала. #личность #министр обороны #генерал-полковник #Сат Токпакбаев