Разведчики-амфибии

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Флора Левина

Военнослужащие Регионального командования «Восток» провели учения на воде.

фото пресс-службы РгК «Восток»

Подразделение, в котором служат водолазы, при войсковой части 44736 так и называется – амфибийное. В ходе практических занятий они отработали вопросы по скрытному передвижению на воде и организовали диверсионные мероприятия условному противнику.

В начале любых практических занятий, пусть и не в первый раз, каждый обязан ознакомиться с мерами безопасности на воде и оказанием первой медицинской помощи. Хотя для водолазов-разведчиков это не ново, но напомнить еще раз не помешает.

Военнослужащие четко и слаженно выполнили нормативы на суше, а затем – правила мас­кировки на воде и пути преодоления реки.

– Несмотря на летнюю жару и купальный сезон, проведение легководолазной подготовки требует повышенного внимания личного состава. Разведчики всегда готовы выполнить поставленную задачу, несмотря на погоду, время и климатические условия, – рассказал старший офицер отдела боевой подготовки войсковой части 44736 майор Берик Бохаев.

По легенде учений, разведчиков перебросили на отдаленное расстояние. На месте водолазы произвели маскировку, скрытно добрались до назначенной точки, уничтожили условного противника. В назначенное время разведчики выполнили поставленную задачу и заняли установленную точку.

#военнослужащие #армия #учения #амфибии #Восток #учения на воде

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