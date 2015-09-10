Развитие Кыргызстана обеспечит интерес других стран к ЕАЭС Интервью 1149 Сергей ОБОЛЕНСКИЙ

– Данил Турсунбекович, считается, что ЕАЭС – это принципиально новая ступень евразийской интеграции. При этом одним из ключевых направлений его деятельности является формирование общих рынков. Как Кыргызстан включается в этот интеграционный процесс?



– Сегодня пять государств идут по пути реализации глубокой экономической интеграции: от Таможенного союза и Единого экономического пространства до Евразийского экономического союза. При этом есть еще достаточно много работы, которую необходимо сделать для минимизации или ухода от различного вида барьеров. Для этого ведется активная работа наднационального органа – Коллегии Евразийской экономической комиссии. На более высоком уровне принимаются соответствующие решения в рамках совета вице-премьеров, межправсовета премьер-министров и Высшего совета президентов.



Что касается Кыргызской Республики, полноправное членство, которое наша страна приобрела 12 августа, дает очень много как возможностей, так и несет свои сложности. Мы прекрасно понимаем: в интеграционных объединениях выигрывают, в первую очередь, более крупные, промышленно развитые экономики, к которым относится в нашем союзе Казахстан.



Кыргызстан взял на себя большое количество обязательств, значительная часть которых, как отмечают эксперты, и показывает постоянный мониторинг в высокой степени реализации: приведены в соответствие нормативно-правовые акты, оснащаются лаборатории и пункты таможенных, санитарно-фитосанитарных и ветеринарных, транспортных пропусков на внешних границах Кыргызстана (уже союза), выстраивается система взаимного обмена информацией, наращивается потенциал надзорно-контрольных и других задействованных национальных органов.



Я уверен, что в ближайшее время Кыргызстан станет одной из тех стран, которые в полной мере обеспечат безопасность, качество и стабильность поставок различных видов продукции на рынок ЕАЭС.



– Как изменились кыргызско-казахстанские отношения в связи с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС?



– В последнее время Республика Казахстан очень требовательно относится к товарам и услугам, трудовым ресурсам и капиталу, которые поступают из Кыргызстана. Благодаря вступлению нашего государства в союз, мы сможем подтвердить, что наша продукция качественная и экологичная, а трудовые ресурсы – высокообразованные и профессиональные, способные успешно вносить свой вклад в надбавленную стоимость экономик наших стран.



Уверен, отношения самых близких народов – кыргызстанцев и казахстанцев – всегда будут на высоком уровне взаимного понимания и уважения. Что касается истории и культуры, то у нас все так переплетено, что иногда кыргызское неотличимо от казахского. Думаю, и политически, и геополитически наши вектора сопоставимы – одно слово, извините за фамильярность, братья.



– Недавно был отменен санитарно-карантинный и карантинный фитосанитарный контроль на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. Ранее Минсельхоз Казахстана утверждал, что Кыргызстан не готов к отмене контроля. Теперь после принятия этого решения обязан ли Казахстан соблюдать решение ЕЭК? В связи с этим уточнение, когда будет отменен ветеринарный контроль на границе КР и РК?



– В некотором смысле перед Кыргызской Республикой были поставлены более высокие требования, чем перед другими государствами – членами ЕАЭС. К таким требованиям относится проведение аудита со стороны представителей всех четырех государств – членов ЕАЭС для снятия санитарно-карантинного и карантинно-фитосанитарного, ветеринарного контроля на кыргызско-казахской границе, а также для признания эквивалентности системы контроля Кыргызстана системам стран союза. Несмотря на то что ни для одной из наших стран аналогичного аудита не предусматривалось и не делалось, в Кыргызстане прошел тщательный аудит, как с участием специалистов всех четырех стран, так и отдельно с представителями Казахстана. С учетом этого аудита 21 августа на Совете Евразийской экономической комиссии было принято решение о снятии санитарного и фитосанитарного контроля. Учитывая поставленные требования, признание эквивалентности и снятие ветеринарного контроля было отложено. В настоящее время в Кыргызстане активно реализуются выявленные недоработки, думаю, в ближайшее время положительные решения могут быть приняты. Я считаю, в итоге все это даст возможность Кыргызстану стать более передовой Республикой в плане обеспечения качества товаров.



Естественно, всем нашим странам есть к чему стремиться. Мы все хотим активного передвижения наших товаров не только в ЕАЭС, но и в странах Европы, Азии. Поэтому наша продукция должна быть не только конкурентоспособной, но и соответствующей требованиям качества и безопасности.



– Насколько Кыргызстан инвестиционно привлекателен для партнеров по ЕАЭС? Ожидаете ли вы, что какие-то производства будут переноситься в Кыргызстан, например, из Казахстана, из-за открытых границ?



– По сравнению с другими государствами – членами ЕАЭС в Кыргызстане очень либеральное налогообложение, которое может осуществляться по упрощенной системе, преобладает недорогая инфраструктура, богатый выбор полезных ископаемых. При этом очень дешевая рабочая сила с достаточно хорошим уровнем образования и специализации. (По данным статистики о заработной плате в странах ЕАЭС: в Кыргызстане заработная плата составляет в среднем около 200 долларов в месяц, а в Казахстане – в три с лишним раза выше.) По условиям открытия бизнеса достаточно высокие оценки, в том числе международных организаций. Так, коммунальные услуги, в частности электроэнергия, стоят в разы дешевле, чем в Казахстане. В республике достаточно либеральная финансовая система по сравнению с другими странами ЕАЭС, осуществление банковских операций легче и ставка НДС ниже. Предусмотрены льготы по уплате НДС, а модернизация испытательных лабораторий, которая идет в стране полным ходом, позволит осуществлять контроль за качеством товаров.



Все перечисленное должно создать благоприятную инвестиционную среду для привлечения бизнеса государств ЕАЭС в Кыргызстан.



С точки зрения инвестиционной привлекательности туризма, Кыргызстан является красивейшей страной с великолепной природой. Туристы могут выбирать как благо­устроенные места для отдыха, так и нетронутые уголки природы.



На сегодня планируется наращивание энергетического потенциала. Наличие крупных водных ресурсов обусловило преобладание в энергосистеме Кыргызстана гидро­электростанций. Наряду с этим можно отметить главные совместные экономические проекты с Россией, разрабатывающиеся в энергетическом секторе и газовой отрасли. Речь идет о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС, где с российской стороны участвует РАО "ЕЭС". В газовой отрасли – это инвестиционная программа ОАО "Газпром", которая оценивается в более чем 300 миллионов долларов на разведку и разработку месторождений газа в Кыргызстане.



Сейчас Кыргызстан перерабатывает только 10–15% высоко­экологичной сельхозпродукции. Остальное вывозит­ся, в том числе и в Казахстан, сырьем. Переработка может также являться выгодным вложением для инвесторов.



По мнению многих экспертов, открытие бизнеса в Кыргызстане предполагает меньше бюрократической волокиты, нежели в других странах союза, что тоже должно стимулировать создание производств, открытие новых предприятий.



– Как отреагирует на вступление в ЕАЭС такая важная отрасль экономики, как реэкспортная торговля? Ожидается ли рост импорта товаров в Казахстан из Кыргызстана, закупленных до вступления в ЕАЭС?



– Конечно же, ставки вырастут, на реэкспорт будет большое давление. Раньше Кыргызстан завозил товар по упрощенной системе ввоза – по весу – 0,35 центов за килограмм по различным предметам одежды. Несмотря на это, на рынках Кыргызстана товары не только из Китая, Турции и ОАЭ, порядка 30% из них произведены отечественными предприятиями.



Наши рынки – это не только торговые места, они создавались и совершенствовались в течение последних 20 лет. За это время в результате серьезной конкуренции из тысяч бизнесменов остались сотни, те, кто действительно понимает конъюнктуру рынка, имеет налаженную клиентскую базу, хорошую кредитную историю. Это уже не просто рынки, а крупные торгово-логистические центры, которые займут свое место в союзе. Уверен, в Кыргызстане в ближайшем будущем будут созданы такие же центры для продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки.



Казахстан проводит планомерную, активную работу по развитию своей экономики, в том числе по созданию реэкспортного потенциала. А вступление Казахстана в ВТО в некоторых направлениях создает еще более благоприятные возможности для него. Посмотрите, что произошло после открытия кыргызско-казахстанской границы – импорт не из Кыргызстана, а наоборот в Кыргызстан из Казахстана возрос – кыргызстанцы должны активно вступать в конкурентное поле.



– Насколько велика вероятность, что в связи с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС в Казахстан хлынет поток трудовых мигрантов из соседней республики? Как будет регулироваться рынок труда в этих условиях?



– Свобода движения рабочей силы и все, что с этим связано – от миграционных аспектов до трудоустройства и гармонизации смежного законодательства, весьма существенно. Это то, с чем непосредственно сталкиваются граждане наших стран. Рабочая сила потечет туда, где работать эффективнее. Надеюсь, что создание более широких перспектив для мобильности даст возможность работать как на постоянной основе, так и вахтовым методом в самых разных точках союза – там, где будут востребованы соответствующие специалисты.



Важно отметить, что все трудящиеся – резиденты ЕАЭС – получили возможность работать на территории стран союза без дополнительных разрешений. Их дипломы автоматически признаются, за исключением специальностей "фармацевтика", "медицина", "юриспруденция", "педагогика". Они теперь могут оформлять медицинское страхование на территории любой из стран ЕАЭС с работодателем, с которым заключен договор. Их дети могут наравне с детьми граждан этих стран ходить в детские сады или школы. Они имеют возможность элементарно вызвать "скорую помощь" – это иногда очень важный фактор. Что же касается пенсионного обеспечения, на сегодня те единые нормы, которые мы хотим распространить на все пять государств союза, уже разработаны. Есть проект, который сейчас рассматривает каждая из сторон. Все эти факты подталкивают трудящихся следовать правилам, а именно – платить налоги, страховаться, обучаться, то есть жить согласно законам той страны, где они находятся.



В то же время, по последним оценкам экспертов, поток трудовых ресурсов в будущем не сильно увеличится.



– Спасибо за интервью.

