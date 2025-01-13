Разыскиваемого за мошенничество казахстанца задержали в Новосибирске

По запросу Интерпола МВД Казахстана в РФ был задержан 24-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним, обманул граждан.

Парень завладел имуществом потерпевших на сумму более 20 млн тенге. В настоящее время фигурант содержится под стражей.

Ранее сообщалось о том, как сотрудниками Генпрокуратуры и АФМ из ОАЭ экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности на родине. По данным следствия, он организовал в Атырауской области незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, в результате чего получил прибыль в размере 21 млн тенге.

В ноябре прошлого года в Швеции был задержан гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за растрату чужого имущества. Он подозревается в том, что в 2015–2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату вверенных ему 57 млн тенге.