Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из ОАЭ

Ранее он был осужден за аналогичное преступление, передает Kazpravda.kz

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Сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.

Он подозревается в том, что в период с 2023 по 2024г. в Атырауской области организовал незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, в результате чего получил прибыль в размере 21 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В августе злоумышленник задержан на территории Абу-Даби, откуда впоследствии экстрадирован в Республику Казахстан.

Ранее он был осужден за аналогичное преступление.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.