Реализовать потенциал

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Аскар Султан

Сфера туризма наряду с другими отраслями экономики призвана вывести нашу страну на новый уровень развития.

инфографика Минтуризма и спорта

Задача диверсификации экономики становится все более актуальной. И для ее решения очень важно задействовать туристический потенциал страны, который, к сожалению, сейчас используется далеко не в полной мере. Для изменения ситуации, как подчеркнул Глава государства в своем Послании, в сфере туризма должны быть реализованы прорывные проекты. Причем к их реализации следует активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес.

Конечно, определенные позитивные подвижки уже имеются. Так, на 98,7 млрд тенге обслужили туристов гостиницы страны за первое полугодие 2023 года. Это на 45% больше показателей аналогичного прошлогоднего периода.

С января по июнь 2022-го места размещения обслужили туристов на сумму 67,8 млрд тенге. По сравнению с допандемийным уровнем данный показатель вырос почти в два раза. По итогам первой половины этого года общее число мест размещения достигло 3 914 единиц, а одновременная их вместимость составила 205 тыс. койко-мест.

По официальным данным Министерства туризма и спорта, за первые 6 месяцев нынешнего года количество внутренних туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения, достигло 3,1 млн человек. Это на 400 тыс. больше, чем за аналогичный период 2022-го, и на 1 млн человек больше допандемийного уровня (2,1 млн человек в 2019-м).

В январе – июне текущего года в местах размещения страны останавливались 516 тыс. иностранных туристов. Это в 1,8 раза выше прошлогоднего результата (292 тыс. по итогам полугодия в 2022 году).

Новое Министерство туризма и спорта уже приступило к разработке различных мер и проектов, вытекающих из Послания Президента.

#экономика #туризм #мнение #Послание Президента

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