Реформу системы управления жилищным фондом предложил президент

Единую информсистему от планирования до сдачи объектов в эксплуатации создадут в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следующая приоритетная задача, по словам президента, – масштабное реформирование системы управления жилищным фондом.

«До конца года нужно разработать Единую информационную систему, которая обеспечит полную оцифровку всех процессов – от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатации», – заявил он.

Он также отметил, что в прошлом году по строительству жилья мы достигли рекордного показателя (19 млн кв. м.).

«Но важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении доступности и качестве вводимого жилья», - добавил он.

Глава государства также высказался о трудовой миграции. В поисках работы в Казахстан прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из соседних стран, и они достойны уважения. По его словам, правительство проявляет чрезмерную осторожность в этом вопросе, но нужны выверенные предложения и варианты.

Еще одной проблемы коснулся глава государства. Это адресность социальной помощи от государства.