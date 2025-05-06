Реформы – ответ на запросы общества

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Ася Петрова

Трансформация избирательной системы расширяет участие граждан в принятии решений

фото предоставлено ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров посетил Павлодарскую область. В поездке также участвовали член ЦИК Ляззат Суйндик и сотрудники аппарата Центризбиркома.

В рамках поездки состоялись встречи с молодыми избирателями, депутатами маслихатов и представителями молодежных организаций в Торайгыров университете, с населением и акимом Щербактинского района. Нурлан Абдиров рассказал о трансформации избирательной системы, отметив, что новшества строятся на запросах общества. Он также подчеркнул важность развития избирательных органов, профессио­нализации комиссий, повышения электоральной культуры, расширения международного сотрудничества и института наблюдения за выборами.

– Трансформация избирательной системы страны означает переход к качественно новой модели формирования институтов власти путем повышения участия населения в управлении страной. По своей сути новшества избирательной системы основаны на запросах и предложениях общественности, – отметил Нурлан Абдиров.

Особое внимание было уделено развитию прямого диалога с участниками избирательного процесса.

Более 300 молодых респондентов на встречах в Торайгыров университете и в Щербактинском районе приняли участие в онлайн-опросах по актуальным электоральным воп­росам. Результаты показали, что 72,7% поддерживают требования к стажу госслужбы для кандидатов в президенты; 40,4% предпочитают голосование бумажным бюллетенем; 36,3% считают, что признанные судом недееспособными граждане не должны голосовать; 41,3% утверж­дают, что лица, осужденные за прес­тупления и находящиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом голоса. 51,6% узнают о проводимых выборах или референдумах через социальные сети.

Глава ЦИК отметил, что данные опросы имеют практическое значение и их итоги будут учтены, в том числе при изменении стратегии информирования избирателей в ходе будущих электоральных кампаний.

Во время поездки состоялось совещание с членами территориальных избирательных комиссий региона. Обсуждались вопросы обеспечения законности и прозрачности выборов, улучшения материально-технического обеспечения участков для голосования и повышения квалификации членов комиссий. Также был проведен семинар-тренинг по выборам сельских акимов с разбором практических ситуаций и тестированием на знание членами комиссий избирательного законодательства.

В Щербактинском районе Нурлан Абдиров встретился с сельской молодежью, студентами колледжа и жителями. Участники встречи рассказали, как выборы влияют на их повседневную жизнь. В частности, отмечалось, что прямые выборы акимов сделали местную власть ближе к людям. Кроме того, передача права избирать акимов населению укрепила доверие к власти: когда человек голосует сам, он изучает кандидатов, возлагает на них определенные надежды, ждет конкретных изменений.

Председатель ЦИК напомнил, что прямые выборы сельских акимов в Казахстане проводятся с 2021-го, а в 2023 году в пилотном режиме прошли выборы 45 районных и городских акимов. Это, по его словам, делает акимов более ответственными перед населением.

– Все эти изменения – часть реформ, предложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Их цель – расширить участие граждан в принятии решений на местном уровне, – отметил он.

Жители района подтвердили, что власть стала более открытой: проходят регулярные встречи, акимы находятся на круглосуточной связи через мессенджеры и соцсети, быст­ро реагируют на возникающие вопросы.

#ЦИК #реформы

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