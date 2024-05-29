Региональный вуз – лучший выбор для обладателей «Алтын белгi»

Отметим, такой практики по привлечению сильнейших выпускников области в свой же, региональный университет еще не было.

– Возможно, кто-то сделает иной выбор, включая учебу за границей или в центральных университетах Казахстана, однако мы уверены, что прилагаемые нами усилия позволят многим талантливым выпускникам школ остаться в своем регионе. Ведь наша стратегия направлена еще и на создание условий, при которых они смогут полностью раскрыть свой потенциал. Лица детей, их родителей при вручении сертификатов выражали огромное удовлетворение от того, что перед ними открываются дополнительные возможности. Ведь они нужны здесь, на своей земле, – подчеркивает ректор университета Думан Орынбеков.

Shakarim University предлагает несколько инициатив по созданию программ, ориентированных на талантливых выпускников школ. В рамках привлечения интеллектуалов выработана стратегия сотрудничества, организовываются мастер-классы, тренинги, открытые лекции известных профессоров, специализированные семинары. Кроме того, инновацион­ный подход приемной комиссии, напрямую контактирующей со школами в любой, даже самой отдаленной точке региона, способствует налаживанию связей с потенциальными студентами с помощью цифровых коммуникационных инструментов. В целях выявления, поддержки и стимулирования талантливых учеников ежегодно проводятся конкурсы и олимпиады, победители которых награж­даются сертификатами на грант. Следует отметить и тот факт, что в университете осуществляется обучение по двудипломным программам, которые позволяют молодежи обучаться два года в зарубежных вузах-партнерах: в Корее, Польше, России.

Вместе с этим, с учетом развития науки и технологий пересмотрены и сроки обучения по отдельным специальностям. Так, молодежь региона может выйти квалифицированным специалистом в сфере IT, экономики, геодезии на рынок труда уже через три года вместо привычных четырех лет.

Такой подход позволяет не только понимать потребности и ожидания абитуриентов, но и соз­давать более эффективные стратегии с целью их привлечения. Эти, а также иные инициативы и способствовали приглашению обладателей знака «Алтын белгi» области Абай.

Событие, приуроченное к «Последнему звонку», стало важным этапом в жизни самих учащихся и, конечно же, их семей. Сертификаты образовательного гранта открывают действительно широкие возможности для развития и самосовершенствования каждого, кто в ближайшие месяцы переступит порог Shakarim University. Родители одного из выпускников, Алдияра Толеубекова, отметив, что получение сертификата от известного регионального вуза страны – это замечательный и неожиданный подарок для семьи, пожелали, чтобы инициативы университета и впредь приносили результаты.

Благодаря совокупности многих устремлений, стремясь стать центром академического превосходства, университет формирует базу специалистов для решения экономических проблем региона. Этот пример не просто показателен, он наиболее ярко отражает решение задач, поставленных Главой государства по возрастанию роли специалистов нового поколения, созданию базы данных молодежного кадрового резерва в регионах.

Подводя итоги 2023⁄24 учебного года, можно сказать, что Shakarim University претерпевает глубокую трансформацию в регионального лидера высшей образовательной сферы. А этот процесс свидетельствует о его способности не только обучать, но и вдохновлять молодежь. Инвестиции в качественное образование обязательно приведут к реальным и значимым переменам.