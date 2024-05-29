Региональный вуз – лучший выбор для обладателей «Алтын белгi»
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Кадиша Ныгмет, область Абай
В Shakarim University в новом 2024⁄25 учебном году могут обучаться все 222 обладателя знака «Алтын белгi» региона. Они уже получили университетские сертификаты на образовательный грант. Стипендии стали признанием их достижений, весомой для них поддержкой. Тем самым подчеркивается и сама роль Shakarim University, который активно занимается формированием будущего кадрового потенциала области Абай, предлагая возможности в обучении, развитии и способствуя личностному росту молодых людей.