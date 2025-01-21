Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
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Лилия Сыздыкова
«Как ОАЭ и Казахстан могут решить проблему изменения климата на Ближнем Востоке и в Центральной Азии» – под таким заголовком в издании Real Clear Energy (США) опубликована статья исследователя Оксфордского глобального общества и аналитика подкаста The Red Line Женевьевы Доннеллон-Мэй. В материале автор анализирует итоги прошедшей в середине января Недели устойчивого развития в Абу-Даби (ADSW), в том числе инициативы, озвученные Президентом
Касым-Жомартом Токаевым на этой площадке, а также перспективы сотрудничества Казахстана и ОАЭ в поиске ответов на климатические вызовы.