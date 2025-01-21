Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения

Как отмечает автор, и Казах­стан,­ и Объединенные Арабские Эмираты сталкиваются с общими трудностями: нехваткой воды и повышением температуры, вызванными глобальным потеп­лением, что усугубляет существую­щий водный стресс и риск опустынивания. Так, в Центральной Азии температура растет быстрее, чем в среднем по миру, создавая значительные угрозы для экосистем, средств к существованию и продовольст­венной безопасности. В то же время в ОАЭ урбанизация и чрезмерный выпас скота также негативно сказываются на экосистемах, а деградация среды обитания и исчезновение местных видов являются общими проблемами в обеих странах.

Учитывая эту общность уязвимостей, логично, что страны и регионы могут и должны сотрудничать для решения проблем,­ связанных с изменением климата, и борьбы с ними.

Выступая на ADSW, Президент Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул настоятельную необходимость разработки стратегий адаптации к климату, включая создание систем раннего предупреждения, улучшение управления водными и земельными ресурсами, модернизацию ирригационных систем, заключение эффективных соглашений по управлению водными ресурсами, а также использование искусственного интеллекта, спутникового мониторинга и других цифровых инструментов.

В этом контексте, как отмечает автор статьи в Real Clear Energy, Казахстан мог бы использовать опыт ОАЭ в области опреснения воды для решения проблем управления водными ресурсами. Кроме того, страны могли бы сотрудничать в области совместных инвестиций в возобновляемые источники энергии.

«Важной инициативой в рамках этого партнерства является разработка крупномасштабного проекта ветроэнергетики в Казахстане. В декабре 2023 года во время COP 28 в Дубае правительства ОАЭ и Казахстана подписали соглашение о совместном развитии казахстанского сектора возобновляемой энергетики. Документ предусматривает реализацию крупного проекта по строительству ветроэлектростанции мощностью один гигаватт, инициатором которого выступит компания Masdar, специализирующаяся на экологически чистой энергетике в ОАЭ. К ноябрю 2024 года был дос­тигнут значительный прогресс: компания Masdar подписала инвестиционное соглашение по ветроэлектростанции, расположенной в Жамбылской области Казахстана.

Этот проект станет одним из крупнейших в Центральной Азии и будет включать в себя аккумуляторную систему хранения энергии (BESS) емкостью 600 мегаватт-часов. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию в первом квартале 2026 года объект обеспечит экологически чистой энергией около 300 000 домов и сократит выбросы CO₂ на 2 млн тонн в год», – пишет Женевьева Доннеллон-Мэй.

Она также обращает внимание: несмотря на то, что ОАЭ и Казахстан исторически в значительной степени зависят от ископаемых видов топлива, обе страны стремятся диверсифицировать свои источники энергии, чтобы стать на путь экологичной экономики и устойчивого развития.

«Одной из областей взаимного сотрудничества является обмен знаниями о политике углеродной нейтральности и восстановления земель. Казахстан стремится дос­тичь углеродной нейтральности к 2060 году путем перехода от использования угля к возобновляемым источникам энергии, повышения энергоэффективности, внедрения низкоуглеродных технологий и строительства первой в стране атомной электростанции после общенационального референдума. Кроме того, опыт Казахстана по интеграции возобновляемых источников энергии в крупные энергосистемы, не имею­щие выхода к морю, может быть полезен для аналогичных проектов в ОАЭ.

В свою очередь Зеленый строительный кодекс ОАЭ и городское планирование, ориентированное на устойчивое развитие, например, Масдар Сити, предлагают решения для развития низкоугле­родной инфраструктуры. Казахстан может воспользоваться опытом ОАЭ в масштабировании проектов возобновляемой энергетики и практикой устойчивого развития городов, а ОАЭ – опытом Казах­стана в области механизмов ценообразования на углерод и управления переходом к низкоуглеродной энергетике в крупных регио­нах с суровым климатом, не имеющих выхода к морю», – отмечает автор статьи.

Кроме того, выступая на ADSW, Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что Казахстан стремится обеспечить диверсифицированные поставки на мировые рынки критически важных сырьевых материалов, которые необходимы для дос­тижения глобальных целей по снижению выбросов углерода.

В статье Real Clear Energy отмечаются такие инициа­тивы нашей страны, как программа «Зеленый Казахстан», направленная на лесовосстановление, восстановление пастбищ и борьбу с эрозией поч­вы. Одним из главных примеров успеха называется восстановление Аральского моря.

Усилия Казахстана по возрож­дению северной части водоема принесли значительные результаты: объем воды увеличился на 42% и достиг 27 млрд кубомет­ров, соленость моря снизилась почти в четыре раза.

В то же время ОАЭ проводят обширные исследования в области устойчивого сельского хозяйства и водосбережения, которые могут быть адаптированы к полузасушливым и засушливым регионам Казахстана, добавляет Женевьева Доннеллон-Мэй.

Она подчеркивает, что у двух стран есть большие перспективы для взаимного использования опыта друг друга. Так, Казахстан­ мог бы внедрить передовые ирригационные системы ОАЭ и подобрать виды растений для своих деградированных территорий. А ОАЭ могли бы воспользоваться опытом Казахстана в реализации крупномасштабных проектов по лесовосстановлению и сохранению биоразнообразия.

«Такой обмен знаниями может состояться на Международном форуме Астана (AIF) в мае этого года, который будет посвящен, среди прочего, таким темам, как энергетика, изменение климата и устойчивое развитие. AIF, в котором примут участие представители Центральной Азии, Ближнего Востока и других регионов, способен послужить платформой для изучения того, как гео­графически разные регио­ны могут сотрудничать в достижении общих экологических целей. ...Объединив усилия и обменявшись опытом, можно придать этой цели дополнительный импульс, способствуя экологическому прогрессу на всем Ближнем Востоке и в Цент­ральной Азии», – резюмирует автор.