Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахстане

В 2024 году было изготовлено 1 488 308 паспортов граждан РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в министерстве, одной из причин стал сниженный вдвое тариф на оформление паспортов для детей. Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт РК, было всего 10 дней, а самому возрастному – 109 лет.

В порядке реадмиссии полиция вернула на родину 70 казахстанцев, оказавшихся за границей без документов.

В 2024 году выявлено 3 786 работодателей, незаконно использующих труд иностранных рабочих.

Кроме того, в рамках реализации послания президента, 41 иностранному IT-специалисту был выдан вид на жительство по упрощенной процедуре, добавили в МВД.