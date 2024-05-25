Рекордное количество школ строят в Астане

Сейчас в городе ведется строительство 32 школ на 100 тыс. ученических мест, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким столицы Женис Касымбек рассказал о строительстве новых школ в городе, передает официальный сайт акимата столицы.

«Учитывая, что ежегодно в первый класс приходят более 20 тыс. учеников, в разы увеличили количество новых школ. На данный момент ведем строительство 32 школ почти на 100 тыс. ученических мест. Из них до конца года планируем завершить строительство рекордного количества школ. Это 23 школы почти на 64 тыс. ученических мест (в 2 смены). Это 15 школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа» (Есиль - 6, Нура - 4, Алматы - 3, Сарыарка - 2), еще 5 госшкол (Нура - 2, Байконыр - 2, Алматы - 1), 3 частные (Есиль - 2, Алматы - 1)», - сказал Касымбек.

В начале нового учебного года, продолжил аким столицы, планируется завершить строительство 12 школ почти на 32 тыс. ученических мест (в 2 смены). Это 8 школ в рамках нацпроекта «Комфортная школа:

Район Есиль – 3 школы на 7800 ученических мест в 1 смену - ул. Орынбор и № 37 ЖК «SOHO», пр. Мәңгілік Ел и ул. Е 497, ул. Кабанбай батыра и Сыганак, ЖК «Поколение»;

Район Нура - 2 школы на 4000 ученических мест в 1 смену – ул. Толе би/ уч. 57 ЖК «Зеленый квартал»; ул. Е127, Е368, Е418, Е535 (Кургальжинская трасса);

Район Сарыарка – 2 школы на 4000 ученических мест в 1 смену - ул. С-189 д/массив «Земляничная», ЖМ Коктал;

Район Алматы – 1 школа на 600 ученических мест в 1 смену (ул. А. Байтұрсынұлы, № 9).

Еще три госшколы в районах Байконыр и Нура: в районе Байконыр школа № 12 и новый корпус на территории школы-лицея №27, в районе Нура – новый корпус на территории школы-гимназии №17. Еще одна частная школа в районе Есиль (проспект Ұлы дала, ЖК «Арнау»).