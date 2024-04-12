Рекордное количество школ строят в Астане

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

На данный момент ведется строительство 34 учебных заведений, сообщает  со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, данные учебные заведения позволят создать 102 тысячи ученических мест в 2 смены. В Астане ежегодно растет число жителей, в том числе детей дошкольного и школьного возраста. В связи с этим акиматом столицы ежегодно на регулярной основе строятся школы. К примеру, в текущем учебном году было построено 12 школ.

«На данный момент ведется строительство 34 школ, 25 из них будут сданы в эксплуатацию в новом учебном году. Данные школы позволять создать почти 71 тыс. ученических мест (в 2 смены). Они будут расположены: в районе Есиль – 9, в районе Нура – 7, в районах Байконыр и Сарыарка по 2, в Алматы – 5. В их числе также есть учебные заведения, которые строятся в рамках национального проекта «Комфортная школа». Всего в рамках данного нацпроекта в период с 2024-2025 гг. будет построено 24 комфортные школы на 90 тысяч ученических мест. 15 из них будут расположены в динамично развивающихся районах Есиль и Нура», — проинформировали в городской администрации.

Также в акимате добавили, что до 2028 года планируется построить более 80 школ почти на 200 тыс. ученических мест в 2 смены.

#Астана #акимат #рекорд #школа #строительство

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