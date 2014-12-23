Рекорды на высокогорье

Статьи
609
Юрий ЛИФИНЦЕВ
Фото © Юрий Беккер
Поляки выиграли восемь золотых медалей, россияне – четыре, итальянцы – две. Таким образом, конькобежцы Польши еще раз подтвердили неслучайность своего громкого успеха на первом студенческом чемпионате мира в Закопане (2012 год). Просто отправились на совершенно незнакомый лед и всем все доказали.

В активе студенческой сборной Казахстана три бронзовые награды. Их получили алматинец Федор Мезенцев на дистанции 1 000 м и Мария Сизова из Хромтау (1 000 и 500 м). Помимо названных команд, медали из Алматы к себе домой увезли спортсмены Беларуси, Норвегии, Голландии и Китайского Тайпея.

В ходе соревнований не раз звучали цифры, соответствующие рекордам мира на тех или иных дистанциях. Все эти высшие достижения установлены, естественно, на искусственном льду крытых катков в Калгари, Херенвене, Солт-Лейк-Сити, Нагано... Заслуженному ветерану ледовых сражений, конечно, теперь не угнаться за мировым прогрессом – на "Медеу" подобных скоростей не достичь. Но участники студенческого мундиаля прилично «растормошили» другую таблицу рекордов, дали новый импульс для демонстрации все более возрастающих результатов именно в наших горах. И за это мы им искренне благодарны, в доказательство чему приводим имена и секунды новых рекордсменов высокогорного катка.

1 500 м среди мужчин. Рекорд "Медеу" отныне принадлежит поляку Яну Шиманскому – 1 минута 47,32 секунды. 1 000 м, женщины. Россиянка Арина Аршинова пробежала дистанцию за 1.19,31. В беге на 500 м среди женщин рекордно отличилась Юлия Козырева (38,84), а у мужчин в коротком спринте сразу пять участников по два раза выбежали из 36 секунд.

Быстрейшим среди них оказался итальянец Мирко Джакомо Ненци – 35,25 секунды. И наконец, рекордным для "Медеу" временем в командной гонке преследования будет результат женского трио из Польши – 3.12,75.

Этот чемпионат был еще и тестовым для организаторов 28-й Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в 2017 году в Алматы. И вот тут впору порадоваться, что многие службы катка и в целом оргкомитет универсиады провели такую международную репетицию и, увы, убедились, что дело это нелегкое, хлопотное и по завершении не сулит одни лишь почести. Но лучше ошибки заметить на тестах, а не на самой универсиаде.

Информационное табло на катке два дня давало сбои, снег полностью не был удален ни с трибун, ни с территории вокруг ледяных дорожек. А вот транспортные службы и пресс-центр чемпионата сработали весьма неплохо. Посмотрим, что покажут следующие тестовые состязания, намеченные на начало 2015 года на трамплинах "Сункар" и лыжных трассах вокруг нашего международного "взлетно-посадочного" комплекса.

Популярное

Все
Алдар Косе и все-все-все
Успех молодежки и шайба Кудрявцева
Самое важное – найти время для радости и счастья не на бегу
Более 300 участников из всех регионов республики собрал фестиваль «Хас Шебер»
«Возврату не подлежит»
Внучка на вопрос, как зовут воспитательницу, ответила: «Қайырлы күн, балалар!»
Обследовать газовые баллоны призвали потребителей специалисты ДЧС Северо-Казахстанской области
Визуальной информации на улицах Актобе требуется серьезный переводчик
Об атоме мирном замолвите слово
Шесть пунктов в рейтинге
С упором на высокий передел
Кумыс – наш!
Литературный «Простор» Казахстана
Вошел в историю UFC
Командирский характер генерала Исенгулова
У подвига нет срока давности
Тактильные ощущения
Большое шоу в столице
Под знаком Бикен Римовой
Дарящие свет
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
«Я наполнен тревожными токами века…»
Веками храня единство народа
Как шла борьба за независимость
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Говорят свидетели декабря
Рукописи не горят, спектакли не умирают
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
Робототехника шагает по стране
Судьба языка – судьба народа и страны
Прокуратуре пришлось напоминать акимату о положенной костанайскому инвестору поддержке
Через тернии к звездам
Всех застрявших на дорогах спасли в Жамбылской области
В аэропорту Алматы встретили 9-миллионного пассажира
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Глава государства посетил центр настольного тенниса в Астане
Звание батыра обязывает
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck

Читайте также

Герой, писатель, патриот
Волшебная сказка
Мост между народами
Литературный «Простор» Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]