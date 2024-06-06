Ремонт теплоисточников и сетей продолжается

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Марина Демченко

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 3,4 млрд тенге из резерва Правительства на дальнейшую модернизацию ТЭЦ Экибастуза

фото из архива "КП"

Эта работа проводится в рамках исполнения поручений Главы государства по комплексному восстановлению инфраструктуры ЖКХ в республике, отмечает пресс-служба Премьер-министра.

Так, 3,4 млрд тенге будут перечислены в бюджет Павлодарской области для проведения капитального ремонта пяти (11–15) котлоагрегатов Экибас­тузской ТЭЦ (2,4 млрд тенге) и строительства там же магистрали осветленной воды (988 млн тенге).

Принимаемые меры позволят повысить надежность работы теплоисточника, снизить риски возникновения внештатных ситуаций, обеспечить жителей стабильным теплоснабжением и дать толчок дальнейшему социально-экономическому развитию Экибастуза.

На сегодняшний день Экибастузская ТЭЦ – единственный источник централизованного теплоснабжения города. В прошлом году за счет средств из резерва Правительства был произведен капитальный ремонт пяти водогрейных котлов и тепловых сетей, что позволило провести отопительный сезон без серьезных происшествий.

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область в марте текущего года Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил необходимость продолжить модернизацию инженерной инфраструктуры Павлодара, Экибастуза и Аксу.

В частности, система подачи осветленной воды для гидрозолоудаления на Экибастузской ТЭЦ была смонтирована в 1986 году. Входящие в ее состав трубопроводы уже выработали свой ресурс, что может приводить к ограничению подачи тепла потребителям. В этой связи строительство новой магистрали осветленной воды является одной из приоритетных задач.

Напомним, ранее из резерва Правительства было выделено 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге – на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге – на ремонт котельных Кокшетау.

В целом в текущем году планируется провести ремонт энергоблоков, котлов и турбин в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Жезказгане, Актобе, Степногорске, Рудном, Балхаше и других городах.

#модернизация #ТЭЦ #Экибастуз

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