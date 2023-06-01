Республиканский чемпионат по паралимпийскому бочча стартовал в Астане

Председатель Сената, президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия Республиканского чемпионата по этому паралимпийскому виду спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

Соревнования, для участия в которых прибыли около 50 спортсменов с инвалидностью из различных регионов страны, приурочены к Международному дню защиты детей.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что за достаточно короткое время благодаря слаженной работе команды федерации в крупных городах по всей стране были открыты секции-филиалы.

Обращаясь к участникам турнира, спикер Сената отметил важность их вклада в популяризацию массового спорта, развитию которого в нашей стране уделяется пристальное внимание со стороны главы государства. Комплексная работа по поддержке граждан с особыми потребностями и созданию безбарьерной среды, в которой комфортно должен чувствовать себя каждый человек – одна из важнейших задач повестки реформ президента страны.

«В настоящее время в стране создаются условия для формирования инклюзивной, безбарьерной среды. Формируется прочная институциональная основа. Этому вопросу особое внимание уделяет глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. По поручению президента страны, ведется большая работа в этом направлении. Создаются условия для получения детьми и взрослыми с инвалидностью качественного образования, медицинских услуг и занятий спортом. Уверен, что развитие инклюзивных видов спорта внесет вклад в создание общества равных возможностей», – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената обратил внимание на то, что бочча – это быстроразвивающийся вид спорта, относительно новый для Казахстана. Тем не менее за прошедшие 2 года работы Казахстанская федерация бочча уже имеет определенные достижения.

«В этом году мы официально стали членами Международной федерации. Это открывает путь к участию наших спортсменов в крупнейших международных соревнованиях. Стоит амбициозная цель участвовать в Паралимпийских играх в предстоящие годы. На сегодняшний день у нас уже сформирована национальная сборная по бочча. По итогам этого чемпионата сборная пополнится новыми спортсменами. Для меня большая честь быть частью этой креативной и дружной команды. Уверен, общими усилиями мы многое сделаем для развития инклюзивных видов спорта в стране», – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также подчеркнул, что палата продолжит оказывать спортсменам необходимую поддержку.

Чемпионат Казахстана по бочча стал центром притяжения более 400 детей и взрослых с инвалидностью, из которых 47 человек – участники чемпионата.

Гостями турнира стали известные общественные деятели, лидеры общественного мнения, поддерживающие инклюзию и адаптивный спорт.

Победители чемпионата попадут в национальную сборную, которая затем будет представлять Казахстан на международных соревнованиях – челленджерах, Паралимпийских и Азиатских Паралимпийских играх.

Справочно: Бочча – спортивная игра с мячами, в которой принимают участие люди с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. С 1984 года этот вид спорта входит в программу Паралимпийских игр. В марте текущего года Казахстанская федерация бочча официально стала членом Международной федерации бочча – Boccia International Sports Federation (BISFed).