Республиканский чемпионат по паралимпийскому бочча стартовал в столице

Сенат, Парламент
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Айман Аманжолова
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Председатель Сената РК, президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия ежегодного республиканского Чемпионата по бочча, который проходит во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Наряду с соревнованиями в уже привычном индивидуальном формате, на паркете впервые пройдут командные и парные состязания  

Фото: Н.Байбулин

Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев поздравил членов национальной сборной с наградами престижных международных соревнований по бочча, прошедших недавно в Финляндии. И это, как отметил президент Казахстанской Федерации, - только начало. Главное - крепость духа, вера в себя и свои силы, а также слаженная работа тренеров и спортсменов.

«Недавно в Финляндии наши спортсмены Куаныш Аскарбеков, Итиана Шингисханова и Александр Курмантаев впервые завоевали бронзовые медали. В целом, мы видим, как из года в год улучшается мастерство наших спортсменов. Оттачивается техника бросков, взгляд становится более уверенным, растет желание достигать большего. Мы рады, что за короткое время у нас зажглись звезды этого спорта, и каждый раз появляются новые имена. Мы всеми вами очень гордимся. Эти успехи – результат совместной работы большой команды и конечно же внимания, которое уделяется президентом нашей страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым развитию инклюзии в Казахстане», – сказал Маулен Ашимбаев, выражая благодарность спортсменам, их родителям и наставникам.

Отметим, в соревнованиях в финском Лахти в индивидуальном зачете бронзовую медаль завоевал Куаныш Аскарбеков, а бронзовой медалью за командный этап были награждены Куаныш Аскарбеков, Итиана Шингисханова и Александр Курмантаев. Также в одиночном разряде Итиана Чингисханова заняла четвертое место, Меруерт Тлебалды - пятое, Балжан Булекпаева — шестое, Темирлан Алтынсары - восьмое.

«За последний год бочча активно развивается в нашей стране. За это время почти на 20% выросло количество тех, кто решил заниматься таким паралимпийским видом спорта регулярно. Это позволяет тысячам людей с особенностями в развитии заниматься спортом, обрести новых друзей и добиваться значительных успехов на международной арене. Я рад, что бочча в Казахстане становится новым популярным движением и во многом благодаря вашему примеру», - подчеркнул президент Федерации бочча, обращаясь к спортсменам.

Растущий интерес к этому виду спорта, подтверждает и статистика участников Чемпионата. Если в прошлом году участие в Чемпионате принимали около 50 спортсменов из 10 регионов страны, то в этом году заявку на участие подали уже 89 спортсменов из 12 регионов. Филиалы Республиканской Федерации бочча открылись в 10 регионах страны, а в 12 – функционируют секции бочча.

Кроме того, в этот же день состоялось и внеочередное заседание Конференции Федерации, в ходе которого его участниками были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития инклюзивных видов спорта, включая развитие тренировочной базы, усиление финансирования, и наработку соревновательного опыта у спортсменов и другие аспекты.

#казахстан #Астана #Сенат #чемпионат #бочча #Ашимбаев

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