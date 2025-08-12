Республиканский этап конкурса «Еңбек Жолы» стартовал в Казахстане

Конкурс направлен на стимулирование производительного труда, популяризацию рабочих профессий среди молодежи и укрепление многолетних традиций рабочих династий

Министерство труда и социальной защиты населения РК объявило о начале проведения республиканского этапа конкурса «Еңбек Жолы», в рамках которого будут определены лучшие работники производства и трудовые династии в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях, по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия» – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; «Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет на момент предоставления документов для участия в конкурсе; «Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет.

Региональный этап конкурса завершился в июле текущего года. В этом году местными исполнительными органами для участия в нем принято 505 заявок от претендентов из 17 областей и 3 городов республиканского значения. Определены 60 победителей по всем трем номинациям, которые представят свои регионы на республиканском этапе «Енбек жолы».

Лауреатов конкурса определит республиканская комиссия при МТСЗН, в состав которой войдут представители ведомства, депутаты Парламента РК, социальные партнеры, ОИПЮЛ «Мясомолочный союз Казахстана» и Ассоциации строителей Казахстана.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Енбек жолы» планируется провести в декабре на мероприятии, посвященном закрытию Года рабочих профессий.

