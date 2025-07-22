Более 100 активных и перспективных ребят со всех регионов страны собрались, чтобы обсудить перспективы рабочих профессий, прокачать навыки и получить вдохновение на будущее

Фото: пресс-служба правительства РК

В Щучинске стартовал Республиканский слет студентов организаций технического и профессионального образования. В открытии мероприятия приняли участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев, министр просвещения Гани Бейсембаев, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, депутаты Мажилиса Парламента РК и др., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев поприветствовал участников слета, отметив ключевую роль рабочих профессий в развитии страны:

«Глава государства объявил 2025 год - Годом рабочих профессий. Речь идет не просто о подготовке кадров для одной отрасли, а о переосмыслении роли профессий, на которых держится вся экономика страны. Долгое время отношение к рабочим специальностям формировалось через стереотипы. Но сегодня ситуация изменилась. Рабочий – это современный, высококвалифицированный специалист, владеющий технологиями, востребованный на рынке труда. И мы, как государство, делаем все, чтобы вернуть труду заслуженное уважение, потому что без них невозможно индустриальное развитие, модернизация производства и экономическая устойчивость. В центре этой трансформации – вы, молодые профессионалы», – отметил Ермек Кошербаев.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что сегодня на рынке труда важны не только дипломы, но и реальные навыки.

«Казахстанская система технического и профессионального образования выходит на новый уровень. Мы запускаем 10 международных проектов с партнерами из Китая, Франции, Турции, Японии, Великобритании, Грузии и других стран. Впервые стартовала международная сертификация колледжей. Теперь наши студенты могут подтвердить свои компетенции по мировым стандартам, получить доступ к зарубежным стажировкам, работе и глобальному рынку труда», – обратился к участникам Гани Бейсембаев.

Слет продлится до 24 июля. В течение трех дней ребят ждут мотивационные встречи, мастер-классы, интерактивные образовательные блоки, командные задания, а также насыщенная культурная и спортивная программа.