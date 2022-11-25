Республиканскую научно-педагогическую конференцию, посвященную трудам Аль-Фараби, провели в Астане

Республиканскую научно-педагогическую конференцию «Әл-Фараби ілімдерінің педагогикадағы рөлі» провели в столичном Дворце школьников имени аль-Фараби. В ней приняли участие педагоги из Астаны, Алматы, а также Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Костанайской областей, передает официальный сайт акимата города.

фото с сайта акимата Астаны

Мероприятие проводилось с целью привлечь внимание общественности к богатому творческому и научному наследию Абу Насра аль-Фараби.

«Учение аль-Фараби созвучно современности. Потому что логика, философия, математика, музыка, этика сегодня очень нужны. Учителям даются большие возможности. Если учитель будет профессиональным и образованным, жизнь подрастающего поколения будет ярче», – считает ведущий специалист Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина Сара Жуманова.

Участники конференции обсудили основные черты мировоззрения аль-Фараби, ключевые положения его трудов, посвящённых философии, лингвистике, психологии, а также вклад великого мыслителя в развитие цивилизации.

Стоит отметить, что в рамках конференции работали 4 секции по следующим направлениям:

- в литературе – «әл-Фараби және оның әдеби мұрасы»;

- в педагогике – «Білімнің кілті - тәрбие»;

- в науке – «Шын білім – ақиқат, анық білім»;

- в искусстве – «әл-Фарабидің өнер әлемі».

Также участники посетили Национальную академическую библиотеку РК и ознакомились с фондом «Редкие книги и древние рукописи РК». А после конференции был организован спектакль «Алаш» театра «Ел жастары» города Кокшетау.

«Я приехала на эту конференцию, чтобы понять значение учения нашего предка Аль-Фараби в педагогике. Кроме того, я представила собственный доклад. Его тема – «Вечная пословица». В нем поднимаются вопросы образования, а это перекликается с темой сегодняшнего мероприятия. В целом, конференция проходила на высоком уровне, и я довольна, что приехала сюда», – поделилась участница из Костанайской области, преподавательница иностранного языка Акбаян Баешова.