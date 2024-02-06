Реставраторы рукописей Казахстана и Ирана обменяются опытом

В Национальном центре рукописей и редких книг открылась выставка по каллиграфии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации ведомства, в экспозиции ценителям искусства представили более 50 образцов исторических надписей, написанных куфическим письмом, копии «Зобдат-уль-тарих» XIII века о жизни исторических деятелей, рукописи XVIII века о вождях тюркских народов Средней Азии.

По словам директора Национального центра рукописей и редких книг Жандоса Бекдильдаулы, на выставку приехали сильнейшие каллиграфы и реставраторы Ирана. Они обменяются со специалистами казахстанских архивов, библиотек и музеев опытом в области реставрации и оцифровки старинных рукописей, каталогизации, систематизации, цифровизации и каллиграфии древних рукописей и редких книг.

— Иранские специалисты имеют большой опыт в реставрации рукописей и печатных изданий. Представленные образцы древних надписей и копии рукописей памятников истории и культуры являются избранными работами реставраторов, — отметил в своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар.

В министерстве добавили, что мероприятия, организованные Национальным центром рукописей и редких книг комитета архивов, документации и книжного дела и посольством Ирана в Казахстане, будут проходить в течение недели.