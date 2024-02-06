Реставраторы рукописей Казахстана и Ирана обменяются опытом

Международное сотрудничество, Культура и общество
159
Дана Аменова
Корреспондент

В Национальном центре рукописей и редких книг открылась выставка по каллиграфии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации ведомства, в экспозиции ценителям искусства представили более 50 образцов исторических надписей, написанных куфическим письмом, копии «Зобдат-уль-тарих» XIII века о жизни исторических деятелей, рукописи XVIII века о вождях тюркских народов Средней Азии.

По словам директора Национального центра рукописей и редких книг Жандоса Бекдильдаулы, на выставку приехали сильнейшие каллиграфы и реставраторы Ирана. Они обменяются со специалистами казахстанских архивов, библиотек и музеев опытом в области реставрации и оцифровки старинных рукописей, каталогизации, систематизации, цифровизации и каллиграфии древних рукописей и редких книг.

— Иранские специалисты имеют большой опыт в реставрации рукописей и печатных изданий. Представленные образцы древних надписей и копии рукописей памятников истории и культуры являются избранными работами реставраторов, — отметил в своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар.

В министерстве добавили, что мероприятия, организованные Национальным центром рукописей и редких книг комитета архивов, документации и книжного дела и посольством Ирана в Казахстане, будут проходить в течение недели.

#Минкультуры #Иран #обмен #рукописи #опыт #реставраторы

Популярное

Все
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Обнадеживающими можно назвать промежуточные результаты научной работы казахстанских ученых по разработке препарата против рака
Солдат-полиглот
Остались у разбитого… проселка
Ожидание в колейке
«Слили или не слили?» – таким почти шекспировским вопросом задались экологи на востоке республики
От ответственности до безответственности недалеко
Что степь без скакунов…
Демократия должна быть рациональной
Сельский Айболит
Прогрессивной нации – прогрессивное законодательство
Бьет – значит длинный язык?
О трендах и стратегиях
В ряде школ Алматинской области с момента их ввода в эксплуатацию не проводился капитальный ремонт
В Семее горит торговый центр
Место книге есть везде
Во имя безопасности
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Главный выбор Казахстана
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2016 года
Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за один год
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Дайте лед!
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
12 кг гашиша изъяли у мужчины в Астане
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
С позиций не отступили
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Китайские подержанные авто скупают в России и Центральной А…
Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили ситуацию вокруг…
31 год назад Казахстан и Евросоюз установили дипотношения
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]