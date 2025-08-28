В стационаре медик проведет около двух недель

Фельдшер прибыл по вызову к беременной женщине. У нее подозревали выкидыш или аппендицит, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «КТК»

Когда работник скорой начал прощупывать живот, ревнивый муж пустил в ход кулаки.

«Фельдшер осматривал пациентку, беседовал с ней. В этот момент муж женщины ударил его кулаком в голову, коллега упал и ударился об стену. Тогда уже супруг стал бить его ногами», – говорит практикантка станции скорой медицинской помощи Жанель Куанышбек.

На вызов 26-летний фельдшер прибыл с девушкой-практиканткой. Пациентка жаловалась на резкие боли внизу живота. Чтобы исключить выкидыш и аппендицит, медик начал осмотр. А вот прощупывать живот хозяин квартиры ему запретил.

Медик объяснил, что практикантке еще рано доверять такую процедуру. В ответ мужчина нанес медику побои. Работника скорой доставили в травматологию.

На станции скорой помощи обратились в инспекцию труда. А в полицию заявлять не стали: пострадавший уже примирился с обидчиком.

В стационаре фельдшер проведет около двух недель.

«Госпитализировали пациента в отделение травматологии с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб параорбитальной области с гематомой. В данный момент пациент получает всё необходимое лечение. Состояние пациента оценивается как среднетяжелое», – заключил руководитель Туркестанской городской центральной больницы Бекзат Берденов.

