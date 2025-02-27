Резервистов отнесут к субъектам воинских уголовных правонарушений

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях дальнейшего совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации, а также перераспределения функций по поддержке водосберегающих технологий орошения между государственными органами.

В этих целях вносятся изменения и дополнения в пять кодексов и четырнадцать законов Республики Казахстан. Поправками устанавливаются срок и порядок прохождения гражданами воинской службы в резерве, их права и обязанности, требования к ним и ограничения.

В частности, на воинскую службу в резерве не принимается лицо, проходящее службу в специальных государственных и правоохранительных органах, работающее вахтовым методом либо на сменной работе, лицо в течение двух лет после прекращения полномочий в связи с несоответствием его расходов с доходами (с 2027 года).

Исключается возможность получения им жилища и жилищных выплат, также как военнослужащие срочной воинской службы, курсанты и кадеты военных учебных заведений, военнообязанные, призванные на воинские сборы. Внесены поправки, согласно которым военный резервист, наравне с остальными военнослужащими, отнесен к субъекту воинских уголовных правонарушений.

Предусматриваются нормы по ежегодной индексации пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных военнослужащим с 1 января 2016 года.

Сотрудники силовых структур, имеющие достаточную выслугу лет, по истечению срока контракта наделяются правом на пенсионные выплаты

Кроме этого, законом устанавливается передача от Министерства сельского хозяйства в Министерство водных ресурсов и ирригации полномочий по разработке и утверждению правил субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, возмещению расходов на внедрение водосберегающих технологий орошения; правил ведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, а также передача полномочий в части их организации проведения и оценки.