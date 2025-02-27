Резервистов отнесут к субъектам воинских уголовных правонарушений

Сенат
70
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях дальнейшего совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации, а также перераспределения функций по поддержке водосберегающих технологий орошения между государственными органами.

В этих целях вносятся изменения и дополнения в пять кодексов и четырнадцать законов Республики Казахстан. Поправками устанавливаются срок и порядок прохождения гражданами воинской службы в резерве, их права и обязанности, требования к ним и ограничения.

В частности, на воинскую службу в резерве не принимается лицо, проходящее службу в специальных государственных и правоохранительных органах, работающее вахтовым методом либо на сменной работе, лицо в течение двух лет после прекращения полномочий в связи с несоответствием его расходов с доходами (с 2027 года).

Исключается возможность получения им жилища и жилищных выплат, также как военнослужащие срочной воинской службы, курсанты и кадеты военных учебных заведений, военнообязанные, призванные на воинские сборы. Внесены поправки, согласно которым военный резервист, наравне с остальными военнослужащими, отнесен к субъекту воинских уголовных правонарушений.

Предусматриваются нормы по ежегодной индексации пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных военнослужащим с 1 января 2016 года. 

Сотрудники силовых структур, имеющие достаточную выслугу лет, по истечению срока контракта наделяются правом на пенсионные выплаты

Кроме этого, законом устанавливается передача от Министерства сельского хозяйства в Министерство водных ресурсов и ирригации полномочий по разработке и утверждению правил субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям,  возмещению расходов на внедрение водосберегающих технологий орошения; правил ведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, а также передача полномочий в части их организации проведения и оценки.

#Сенат #военная служба

Популярное

Все
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Мопеды: теперь только по правилам
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Быстрого решения для «черного неба» нет
Развитие ключевых направлений ведомства
Не только учить, но и учиться
Начните управлять своим бюджетом
Зрелищно, ярко, динамично
Край трудолюбивых дехкан
Дошедший до Берлина
Наполнять сердца добром
Свиристели уж запели
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 февраля 2025 года №67-НП
Территория талантов
«Серебряный» забег в Канаде
Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям
В поисках духовного контакта
Земля неприкосновенная
Безопасность военнослужащих – главная забота армии
Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Единые энергосистемы Казахстана и России будут работать пар…
Маулен Ашимбаев высказался о важности соцподдержки ученых
Налоговую реформу обсудили в эфире Тaldau Talks
Димашу Кудайбергену вручили знак посла доброй воли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]