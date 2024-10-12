Роботы – это всерьез

Алматинские школьники недавно вернулись из Греции с победой на международном турнире по робототехнике FIRST Global Challenge (FGC). Третий год подряд наша школьная сборная поднимается на мировой пьедестал этого турнира.

Возможно, кто-то считает, что роботы – детская шалость, какие там могут быть турниры? Но не все знают формат таких игр и через что проходят ребята, чтобы стать участниками мирового чемпионата. Я не раз встречался со школьниками, участ­вовавшими в FGC. Это настоя­щие спортсмены, и бьются они на самом масштабном турнире по робототехнике, охватывающем почти все страны. Подобно олимпиаде, FIRST Global Challenge ежегодно соби­рает тысячи подростков. И каждый год – новая игра, новые правила и новые роботы.

Команды начинают подготовку к чемпионату за полгода. Тут вам не детский набор «Лего» собрать – дело имеешь с металлическими конструкциями. Чтобы их построить, нужны глубокие познания в физике, математике, инженерии, программировании. И главное – месяцы тренировок, ведь участников ждет большой прессинг и жесткий тайминг.

Попробуйте поуправлять роботом на игровом поле, когда на вас надвигаются навороченные механизмы соперников и пытаются сбить. «Это игры разумов», – сказал мне однажды один из игроков, характеризуя свою стратегию. И это действительно так, ведь подросткам нужно все просчитать: выстроить тактику, распределить роли, отточить взаимодействие в команде, отработать навыки управления роботом и учесть кучу мелочей. Да и физическая сила нужна: есть игроки, которые должны бесперебойно бросать шарики или двигать платформы. При этом надо помнить – участвуют не взрослые спортсмены, готовые и физически, и ментально, а подростки.

Каждый год в Казахстане формируется новая команда школьников. Отбираются они среди команд регионов на национальном этапе чемпионата FIRST. То есть едут лучшие. Третий год всех побеждают ученики НИШ ФМН Алматы. Это уже кузница сильнейших робототехников страны. Нынешнюю сборную представляли Ердаулет Тургенбаев, Альфия Байжакып, Нуржан Кокеев, Досжан Дайран, Кадылбек Дастан. В этом году FIRST Global Challenge прошел в Афинах, где участвовали 190 стран. Третий год команду НИШ к победе приводят тренеры Асылбек Мурзахметов, Нурдаулет Досмагамбет и Бекзат Инкаров. Это молодые энтузиасты, робототехники, организаторы до мозга костей. К ним за консультацией обращаются уже мировые специалисты.

Наболевший вопрос – премиаль­ные школьникам. Дело в том, что если, к примеру, казахстанский ученик побеждает на международной олимпиаде по математике или физике, он получает от государства 5,5 млн тенге. Но другие турниры, в том числе по робототехнике, выпадают из этого списка. Для участия наших ребят в том же FGC родители берут расходы на себя. Поэтому очень хочется верить, что все-таки найдутся неравнодушные меценаты, которые будут поддерживать наших ребят. Особо надо учесть, что немало талантливых учеников живут в сельской местности, и далеко не в каждой семье есть возможность оплачивать дорогостоящие поездки.

А ведь наши робототехники не хуже олимпиадников представ­ляют страну! Они поднимают флаг Казахстана и заслуживают такого же признания. Да, роботы – это давно не игрушки, это уже настоя­щий спорт.