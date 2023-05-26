Роль военных изданий в воспитании патриотизма обсудили в Алматы

Национальной гвардией РК на базе Казахского Национального университета имени Аль-Фараби был организован Круглый стол на тему "Роль военных средств массовой информации в популяризации казахстанского патриотизма", сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

В мероприятии приняли участие сотрудники пресс-службы Национальной гвардии и университета, а также представители военных и правоохранительных органов Алматы и Алматинской области. Среди них были ученые, изучающие военную журналистику, и специалисты медиаиндустрии.

Участники Круглого стола обсудили пути совершенствования информационной работы в армии и вопросы патриотического воспитания молодежи. Модератором мероприятия выступил официальный представитель Национальной гвардии, член Союза журналистов полковник запаса Куаныш Кожахметов.

Выступая первым, начальник информационно-издательского отдела Национальной гвардии – главный редактор газеты "Қалқан" и журнала "Бүркіт" полковник Ерболат Султанов отметил необходимость определения места и роли военных журналистов среди средств массовой информации страны. Благодаря этому удастся уточнить цели и задачи военной журналистики в вопросах воспитания патриотизма.

Также полковник Султанов предложил проанализировать отечественный и зарубежный опыт формирования политических и морально-психологических качеств во время военной службы.

"Вооруженные силы Казахстана, в том числе и Национальная гвардия имеют развитую целостную систему военной прессы. Такая сложная и важная часть института государства не может развиваться без информационно-коммуникативной поддержки, средств воспитания личного состава, ведения государственной идеологии в войсках", – отмечает полковник Ерболат Султанов.

По его словам, военные издания в Казахстане, как единая система, динамично развиваются с 1992 года. Ведь работа по организации системы военной прессы велась постоянно с момента создания Вооруженных сил РК. Примером этого являются газета "Сарбаз" и журнал "Айбын", выпускаемые Министерством обороны, газета "Отан сақшысы" и журнал "Шекарашы", выпускаемые Пограничной службой КНБ, а также газета "Қалқан" и журнал "Бүркіт" Национальной гвардии.

В ходе проведения Круглого стола также были намечены векторы формирования патриотических настроений в обществе. Об этом рассказал проректор по молодежной политике и социальным вопросам Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева кандидат филологических наук, доцент Канат Ауесбай.

"Мы работаем над духовно-нравственным и патриотическим воспитанием граждан Казахстана. Прежде всего необходимо предотвратить продолжающуюся информационно-психологическую экспансию, направленную против нас в настоящее время", – поделился своим мнением Канат Ауесбай, также известный как телеведущий.

Он предложил ряд мер по решению этой проблемы, включая активное использование СМИ для развития нравственности и патриотизма, а также пробуждение интереса казахстанских граждан к духовности. Одним из предложений является разработка и реализация долгосрочных планов по показу фильмов, видеороликов и радиопрограмм для молодежи, охватывающих различные жанры истории Казахстана, культуры страны, армии и флота.

Затем слово было передано Ляйле Ахметовой, доктору исторических наук и профессору кафедры международной журналистики и общественных медиа ЮНЕСКО КазНУ имени Аль-Фараби. Она рассказала о формировании патриотического сознания на основе архивных документов.

Александр Рожков, доцент кафедры журналистики и коммуникаций ЮНЕСКО КазНУ имени аль-Фараби, представил интересный доклад о влиянии материалов, разработанных военными журналистами, на общество.

Также с докладом выступил Арман Кудабай, старший преподаватель кафедры журналистики и коммуникаций ЮНЕСКО КазНУ имени Аль-Фараби, его темой были "Психологические операции и информационные войны во время боевых действий".

Подводя итоги Круглого стола, главный редактор газеты "Қалқан" и журнала "Бүркіт" полковник Ерболат Султанов выразил благодарность руководству Казахского национального университета имени Аль-Фараби за организацию трехдневного учебно-методического сбора.

Приказом заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова благодарственными письмами и грамотами были награждены участники, активно принимавшие участие в проведении организации занятий, а также оказавших содействие в сотрудничестве и методическую помощь.

Нагрудный знак "Қазақстан Республикасының құқықтық тәртіп әскеріне 30 жыл" был вручен декану факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби, кандидату филологических наук Темиргали Копбаеву и заведующей кафедрой журналистики и коммуникаций ЮНЕСКО, доктору филологических наук, профессору Назгуль Чингисовой.

Также нагрудный знак "Ұлттық ұлан қызметі үздігі" был вручен доктору исторических наук Ляйле Ахметовой и доценту кафедры журналистики и коммуникаций ЮНЕСКО Александру Рожкову и преподавателю этой кафедры Айман Каймулдиной.

К слову, проведение Круглого стола стало итогом трехдневного учебно-методического сбора в Алматы журналистов, работающих в военном издании Национальной гвардии.