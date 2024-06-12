Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне

Звезды, Футбол, Спорт
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Адема Ергали

Футболист на восемь хет-триков обогнал нападающего Лионеля Месси

Фото: instagram.com/cristiano

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных на высшем уровне матчей. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия 

«Криштиану Роналду повторил мировой рекорд Рожерио Сени по количеству матчей и собирается установить еще один очень важный рекорд. Финал Кубка Короля между «Аль-Насром» и «Аль-Хилалом» 31 мая стал 1225-м матчем на высшем уровне в его карьере. Столько матчей на счету за клуб и сборную у Рожерио Сени, нынешнего обладателя мирового рекорда по количеству матчей высшего уровня», — говорится в сообщении федерации.

Роналду во вторник вышел на поле в стартовом составе национальной команды в товарищеском матче против Ирландии. Эта игра на высшем уровне стала для Роналду 1226-й. Португальцы разгромили соперников со счетом 3:0, Роналду оформил дубль, добавил «Спорт-Экспресс».

Португальский футболист с января 2023 года играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

2 марта Криштиану Роналду в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» забил три гола, оформив тем самым 65-й хет-трик в карьере на клубном уровне. Таким образом, футболист на восемь хет-триков обогнал нападающего Интер Майами Лионеля Месси.

7 февраля рейтинг портала Sportico поместил Роналду на первое место рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов во всем мире за 2023 год. Согласно рейтингу, футболист в 2023 году заработал $275 млн.

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