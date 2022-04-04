Свежий выпуск
Рост будет сохранен
Вербинин Александр
корреспондент

Экономика Казахстана в 2022 году вырастет на 2%, накопленные резервы помогут республике справиться с внешними рисками, считает агентство S&P.

Международное рейтинговое агентство S&P объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Казахстана на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Сохранение прогноза обосновывается кратковременным характером сокращения мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Согласно ожиданиям агентства, сильная фискальная позиция и значительные объемы внешних резервов РК нейтрализуют последствия экономическо­го спада в России в течение последующих двух лет.

По информации агентства, повреждение наливного терминала трубопровода КТК, по которому осуществляется около 70% всего экспорта нефти Казахстана в Европу, вызванное погодными условиями, окажет негативное влияние на экономическую активность и макроэкономические показатели страны лишь на недолгий период. Правительство оперативно планирует восстановить деятельность терминала, что благоприятно скажется на складывающейся ­экономической ситуации.

Аналитики также отметили, что в настоящее время внешние активы Казахстана значительны, а валовые потребности во внешнем финансировании относительно невелики. Одновременно с этим S&P ожидает снижения объема резервов вследствие их использования для сглаживания волатильности на валютном рынке. Тем не менее агентство считает, что высокая цена на нефть и золото, а также достаточный уровень внешних резервов позволят республике успешно справиться с потенциальными внешними шоками.

В 2022 году рост ВВП Казах­стана прогнозируется на уровне 2%. Агентство подчеркнуло, что Национальный банк оперативно отреагировал и для поддержания стабильности цен в условиях неопределенности повысил базовую ставку до 13,5%. В целях сохранения привлекательности депозитов в тенге Нацбанком совместно с Правительством принят механизм защиты тенговых вкладов, реализуемый за счет средств бюджета. Также, по мнению S&P, введение санкций против российских банков будет иметь ограниченное влияние на деятельность банков второго уровня Казахстана.

Согласно мнению S&P, в краткосрочной перспективе динамика кредитного рейтинга будет связана с продолжительностью работ по восстановлению КТК и поддержанием внешнеэкономической деятельности. А в долгосрочной перспективе рейтинг будет зависеть от дальнейшего совершенствования политики государственных институтов и улучшения бизнес среды.

Красной нитью во всех экономических прогнозах, касающихся Казахстана, проходит тема рисков негативного влияния на экономику РК санкций, введенных против России западными странами. Помимо их косвенного влияния в виде давления на цены и курс тенге, отдельные эксперты предупреждают о рис­ках прямых ограничений, если юрисдикция республики станет использоваться для обхода западных санкций.

По информации издания Washington Post, чиновники американской администрации изу­чают возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах за сотрудничество с подсанкциоными отраслями РФ.

«Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодейст­вие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными», – говорится в сообщении газеты.

Сложившаяся ситуация заставляет нашу страну более тщательно анализировать существующие санкционные риски. В частности, Нацбанк Казахстана предупредил банки республики о рисках при обслуживании клиентов из стран, в отношении которых введены санкции.

Как известно, международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard приостановили операции в России. В связи с чем трансграничные операции и покупки в иностранных Интернет-магазинах по картам этих систем более недоступны. Уход Visa и Mastercard из России привел к возникновению многочисленных сервисов по открытию для россиян банковских платежных карт этих систем за рубежом, в том числе в Казахста­не. По некоторой информации, россияне начали активно заказывать казахстанские карты в банках Казахстана, приезжая за ними лично или выдавая соответствующую доверенность посредникам.

«Национальный банк Респуб­лики Казахстан обращает внимание на наличие… рисков при обслуживании клиентов из иностранных государств (при личном присутствии, на основании доверенности третьих лиц или иным способом), в отношении которых применяются международные санкции», – говорится в тексте письма. С учетом вышеизложенного Нацбанк порекомендовал банкам, в которые обращаются клиенты из РФ, «провести соответствующие консультации с МПС Visa, Mastercard для оценки вероятности возникновения и реализации неприемлемых потенциальных рисков в деятельности банка и их минимизации».

Вместе с тем официальный Нур-Султан неоднократно обсуж­дал с представителями США и Евросоюза данный вопрос и получал заверения о том, что антироссийские санкции не должны нанести ущерб экономике рес­публики.

К примеру, санкционная тема­тика затрагивалась в ходе переговоров первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Тимура Сулейменова и заместителя руководителя Администрации Президента – Специального представителя Президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержана Казыхана с высокопос­тавленными европейскими представителями в Брюсселе.

Принимая во внимание текущую международную ситуацию, особое внимание на переговорах было уделено практическим мерам по расширению и дальнейшему укреплению взаимодействия между Казахстаном и ЕС в рамках имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана.

Как сообщается на сайте Акорды, «европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе».

Популярное

Все
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
40 дней военных действий и осторожный оптимизм: обзор последних событий в Украине
Казахстанские производители удобрений накануне посевной снизили стоимость своей продукции
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Разработать систему интеграции науки, образования и промышленности в Казахстане предлагает эксперт
Вернуть кладбище, на землях которого планируют строить жилые коттеджи, требуют жители Алматинской области
Новое водохранилище построят в Северо-Казахстанской области
Исторические изменения процесса демократизации институтов власти начинаются в Казахстане – эксперт
Заложниками границы, через которую проходят поливные каналы, стали жители Туркестанской области
Проблему общественных советов в регионах Казахстана нужно решать уже сейчас – эксперт
Одна из главных проблем Кызылорды не решается уже несколько десятилетий
Способ конденсации воды из воздуха предложили школьники Семея
Исследователи впервые обнаружили микропластик в крови человека
Асфальт растаял вместе со снегом: жители Усть-Каменогорска написали заявление в полицию на акима
Грузовой поезд сошел с рельсов, вагоны упали в реку Иртыш в ВКО
Спасибо, ребята! Дерзайте еще!
Ну очень навязчивый автосервис
Верните кладбище!
Трансграничная коллизия
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Подозреваемого в тяжком преступлении задержали за 10 минут с помощью видеокамер в Костанае
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику

Читайте также

Свежий выпуск
Коллекция медалей
Свежий выпуск
История памятных вещей
Свежий выпуск
В умелых руках нейрохирургов
Свежий выпуск
Я б в подшефные пошел...
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021