Экономика Казахстана в 2022 году вырастет на 2%, накопленные резервы помогут республике справиться с внешними рисками, считает агентство S&P.

Международное рейтинговое агентство S&P объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Казахстана на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Сохранение прогноза обосновывается кратковременным характером сокращения мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Согласно ожиданиям агентства, сильная фискальная позиция и значительные объемы внешних резервов РК нейтрализуют последствия экономическо­го спада в России в течение последующих двух лет.

По информации агентства, повреждение наливного терминала трубопровода КТК, по которому осуществляется около 70% всего экспорта нефти Казахстана в Европу, вызванное погодными условиями, окажет негативное влияние на экономическую активность и макроэкономические показатели страны лишь на недолгий период. Правительство оперативно планирует восстановить деятельность терминала, что благоприятно скажется на складывающейся ­экономической ситуации.

Аналитики также отметили, что в настоящее время внешние активы Казахстана значительны, а валовые потребности во внешнем финансировании относительно невелики. Одновременно с этим S&P ожидает снижения объема резервов вследствие их использования для сглаживания волатильности на валютном рынке. Тем не менее агентство считает, что высокая цена на нефть и золото, а также достаточный уровень внешних резервов позволят республике успешно справиться с потенциальными внешними шоками.

В 2022 году рост ВВП Казах­стана прогнозируется на уровне 2%. Агентство подчеркнуло, что Национальный банк оперативно отреагировал и для поддержания стабильности цен в условиях неопределенности повысил базовую ставку до 13,5%. В целях сохранения привлекательности депозитов в тенге Нацбанком совместно с Правительством принят механизм защиты тенговых вкладов, реализуемый за счет средств бюджета. Также, по мнению S&P, введение санкций против российских банков будет иметь ограниченное влияние на деятельность банков второго уровня Казахстана.

Согласно мнению S&P, в краткосрочной перспективе динамика кредитного рейтинга будет связана с продолжительностью работ по восстановлению КТК и поддержанием внешнеэкономической деятельности. А в долгосрочной перспективе рейтинг будет зависеть от дальнейшего совершенствования политики государственных институтов и улучшения бизнес среды.

Красной нитью во всех экономических прогнозах, касающихся Казахстана, проходит тема рисков негативного влияния на экономику РК санкций, введенных против России западными странами. Помимо их косвенного влияния в виде давления на цены и курс тенге, отдельные эксперты предупреждают о рис­ках прямых ограничений, если юрисдикция республики станет использоваться для обхода западных санкций.

По информации издания Washington Post, чиновники американской администрации изу­чают возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах за сотрудничество с подсанкциоными отраслями РФ.

«Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодейст­вие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными», – говорится в сообщении газеты.

Сложившаяся ситуация заставляет нашу страну более тщательно анализировать существующие санкционные риски. В частности, Нацбанк Казахстана предупредил банки республики о рисках при обслуживании клиентов из стран, в отношении которых введены санкции.

Как известно, международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard приостановили операции в России. В связи с чем трансграничные операции и покупки в иностранных Интернет-магазинах по картам этих систем более недоступны. Уход Visa и Mastercard из России привел к возникновению многочисленных сервисов по открытию для россиян банковских платежных карт этих систем за рубежом, в том числе в Казахста­не. По некоторой информации, россияне начали активно заказывать казахстанские карты в банках Казахстана, приезжая за ними лично или выдавая соответствующую доверенность посредникам.

«Национальный банк Респуб­лики Казахстан обращает внимание на наличие… рисков при обслуживании клиентов из иностранных государств (при личном присутствии, на основании доверенности третьих лиц или иным способом), в отношении которых применяются международные санкции», – говорится в тексте письма. С учетом вышеизложенного Нацбанк порекомендовал банкам, в которые обращаются клиенты из РФ, «провести соответствующие консультации с МПС Visa, Mastercard для оценки вероятности возникновения и реализации неприемлемых потенциальных рисков в деятельности банка и их минимизации».

Вместе с тем официальный Нур-Султан неоднократно обсуж­дал с представителями США и Евросоюза данный вопрос и получал заверения о том, что антироссийские санкции не должны нанести ущерб экономике рес­публики.

К примеру, санкционная тема­тика затрагивалась в ходе переговоров первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Тимура Сулейменова и заместителя руководителя Администрации Президента – Специального представителя Президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержана Казыхана с высокопос­тавленными европейскими представителями в Брюсселе.

Принимая во внимание текущую международную ситуацию, особое внимание на переговорах было уделено практическим мерам по расширению и дальнейшему укреплению взаимодействия между Казахстаном и ЕС в рамках имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана.

Как сообщается на сайте Акорды, «европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе».