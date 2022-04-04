Свежий выпуск Рост будет сохранен 4 апреля 2022 г. 8:10 Вербинин Александр корреспондент Экономика Казахстана в 2022 году вырастет на 2%, накопленные резервы помогут республике справиться с внешними рисками, считает агентство S&P. Международное рейтинговое агентство S&P объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Казахстана на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Сохранение прогноза обосновывается кратковременным характером сокращения мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Согласно ожиданиям агентства, сильная фискальная позиция и значительные объемы внешних резервов РК нейтрализуют последствия экономического спада в России в течение последующих двух лет. По информации агентства, повреждение наливного терминала трубопровода КТК, по которому осуществляется около 70% всего экспорта нефти Казахстана в Европу, вызванное погодными условиями, окажет негативное влияние на экономическую активность и макроэкономические показатели страны лишь на недолгий период. Правительство оперативно планирует восстановить деятельность терминала, что благоприятно скажется на складывающейся экономической ситуации. Аналитики также отметили, что в настоящее время внешние активы Казахстана значительны, а валовые потребности во внешнем финансировании относительно невелики. Одновременно с этим S&P ожидает снижения объема резервов вследствие их использования для сглаживания волатильности на валютном рынке. Тем не менее агентство считает, что высокая цена на нефть и золото, а также достаточный уровень внешних резервов позволят республике успешно справиться с потенциальными внешними шоками. В 2022 году рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 2%. Агентство подчеркнуло, что Национальный банк оперативно отреагировал и для поддержания стабильности цен в условиях неопределенности повысил базовую ставку до 13,5%. В целях сохранения привлекательности депозитов в тенге Нацбанком совместно с Правительством принят механизм защиты тенговых вкладов, реализуемый за счет средств бюджета. Также, по мнению S&P, введение санкций против российских банков будет иметь ограниченное влияние на деятельность банков второго уровня Казахстана. Согласно мнению S&P, в краткосрочной перспективе динамика кредитного рейтинга будет связана с продолжительностью работ по восстановлению КТК и поддержанием внешнеэкономической деятельности. А в долгосрочной перспективе рейтинг будет зависеть от дальнейшего совершенствования политики государственных институтов и улучшения бизнес среды. Красной нитью во всех экономических прогнозах, касающихся Казахстана, проходит тема рисков негативного влияния на экономику РК санкций, введенных против России западными странами. Помимо их косвенного влияния в виде давления на цены и курс тенге, отдельные эксперты предупреждают о рисках прямых ограничений, если юрисдикция республики станет использоваться для обхода западных санкций. По информации издания Washington Post, чиновники американской администрации изучают возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах за сотрудничество с подсанкциоными отраслями РФ. «Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными», – говорится в сообщении газеты. Сложившаяся ситуация заставляет нашу страну более тщательно анализировать существующие санкционные риски. В частности, Нацбанк Казахстана предупредил банки республики о рисках при обслуживании клиентов из стран, в отношении которых введены санкции. Как известно, международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard приостановили операции в России. В связи с чем трансграничные операции и покупки в иностранных Интернет-магазинах по картам этих систем более недоступны. Уход Visa и Mastercard из России привел к возникновению многочисленных сервисов по открытию для россиян банковских платежных карт этих систем за рубежом, в том числе в Казахстане. По некоторой информации, россияне начали активно заказывать казахстанские карты в банках Казахстана, приезжая за ними лично или выдавая соответствующую доверенность посредникам. «Национальный банк Республики Казахстан обращает внимание на наличие… рисков при обслуживании клиентов из иностранных государств (при личном присутствии, на основании доверенности третьих лиц или иным способом), в отношении которых применяются международные санкции», – говорится в тексте письма. С учетом вышеизложенного Нацбанк порекомендовал банкам, в которые обращаются клиенты из РФ, «провести соответствующие консультации с МПС Visa, Mastercard для оценки вероятности возникновения и реализации неприемлемых потенциальных рисков в деятельности банка и их минимизации». Вместе с тем официальный Нур-Султан неоднократно обсуждал с представителями США и Евросоюза данный вопрос и получал заверения о том, что антироссийские санкции не должны нанести ущерб экономике республики. К примеру, санкционная тематика затрагивалась в ходе переговоров первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Тимура Сулейменова и заместителя руководителя Администрации Президента – Специального представителя Президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержана Казыхана с высокопоставленными европейскими представителями в Брюсселе. Принимая во внимание текущую международную ситуацию, особое внимание на переговорах было уделено практическим мерам по расширению и дальнейшему укреплению взаимодействия между Казахстаном и ЕС в рамках имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В частности, казахстанская сторона обратила внимание европейских коллег на необходимость минимизации и недопущения возможного влияния санкций на экономику Казахстана. Как сообщается на сайте Акорды, «европейская сторона выразила полное понимание озабоченности Казахстана и заявила о готовности оказать максимальную поддержку в данном вопросе».