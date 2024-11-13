Оборот фальшивой иностранной валюты вырос в Казахстане

Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

В АФМ cообщили об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в Алматы установлена группа, занимавшаяся сбытом поддельных 100-долларовых купюр. В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены поддельные 14 900 долларов США.

«Злоумышленники задержаны. В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в ЗКО совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов США и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска.

«На эти деньги подозреваемые пополнили счета для осуществления ставок. В отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – пишут в распространенном пресс-релизе.

По данным агентства, с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них: 647 000 тенге, 90 400 долларов США, 2 000 евро и 1 000 юаней на общую сумму более 43 млн тенге. В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.

«Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не разменивайте купюры незнакомым людям и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу», - предупредили в АФМ.

#валюта #подделка #сбыт #купюры

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