Рост ВВП по итогам 9 месяцев составил 0,4% – МНЭ

Экономика
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Ксения Воронина
Рост ВВП по итогам 9 месяцев составил 0,4%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев в ходе заседания Правительства, передает Kazpravda.kz.

"По предварительной оценке, в январе-сентябре 2016 года рост ВВП составил 0,4 процента к соответствующему периоду 2015 года. Производство товаров увеличилось на 0,2 процента, услуг на 0,4 процента. С мая текущего года краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития 6 ключевых отраслей, начал постепенно улучшаться", – указал Бишимбаев.

При этом официальный прогноз роста ВВП в 2016 году сохраняется на уровне 0,5%.

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