Руки творят чудеса

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Адиль Мирасов

В этом году в казахстанских школах в учебный процесс включен новый учебник – «Трудовое обучение», предназначенный  для учащихся 3 класса  под редакцией  издательства «Атамұра»

Благодаря ему, ученики смогут не только получить теоретические знания, но и научиться применять их на практике.

Так в разделе  «Декоративно-прикладное искусство» учащимся предлагается познакомиться с видами казахского национального орнамента, его историей, видами, особенностями использования и прикладным значением. Применяя полученные знания, ученики могут изготовить различные поделки: ковры, сумки қоржын, украсив их казахским национальным орнаментом.

В процессе работы дети узнают, для чего нужны эти изделия, из каких именно материалов (войлока, фетра, кожи, ткани) они изготавливаются, познакомятся с этими материалами. В соответствии с образцом в учебнике дети создают оригинальные изделия, складывая ткань, используя навыки работы иголкой, прошивают изделия, декорируют их разнообразным национальным орнаментом, например, «Мүйіз», «Арқармүйіз» «Гүл», «Өркеш», вырезая их из ткани, а также оформляют бусами, бисером и т.д. При этом у учащихся развивается мелкая моторика, совершенствуются трудовые навыки, воспитываются терпение, усидчивость, самостоятельность, аккуратность.

Помимо развития трудовых навыков, ученикам прививаются национальные ценности – воспитывается уважение к истории, богатым традициям и самобытной культуре казахского народа.

Учебник:

содержит QR-коды, которые облегчают доступ к дополнительным материалам и помогают ученикам более эффективно усваивать учебный материал;

имеет электронную версию, которая позволяет расширить рамки урока и демонстрирует творческие процессы создания таких изделий, как, например, ковер и қоржын, дает возможность разнообразить обучение просмотром видеороликов, прослушиванием аудиозаписей, выполнением различных интерактивных заданий;

является не только учебным пособием, но и практическим руководством, которое поможет детям применять полученные знания в повседневной жизни. Будет полезен для родителей, которые смогут поддержать своих детей и помочь в изучении темы труда и профессий.

#казахстан #школа #труд #учебник

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