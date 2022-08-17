Руководитель Администрации Президента представил коллективу АЗРК нового председателя

Руководитель Администрации Президента Казахстана представил коллективу Агентства по защите и развитию конкуренции нового председателя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Руководитель Администрации Президента поблагодарил бывшего председателя Агентства Серика Жумангарина за плодотворную работу и отметил его высокий профессионализм.

Представляя коллективу ведомства нового руководителя, Мурат Нуртлеу отметил, что Марат Омаров имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях.

Мурат Нуртлеу подчеркнул, что в настоящее время перед ведомством стоят важные задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В частности, агентство должно сосредоточиться на создании эффективной системы развития и защиты справедливой конкуренции, демонополизации экономики, ограничении участия государства в предпринимательской деятельности.

В завершение Руководитель Администрации Президента пожелал успехов коллективу агентства.

Напомним, 16 августа 2022 года Марат Омаров был назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. На этом посту он сменил Серика Жумангарина, которого назначили исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана.