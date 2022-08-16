Фото: Facebook/marat.omarov
Кадровые назначения
Марат Омаров возглавил Агентство по защите и развитию конкуренции РК

Пресс-служба Президента РК сообщила о новом назначении Марата Омарова, передает Kazpravda.kz.

"Назначить Омарова Марата Талгатовича председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в официальной информации.

На этом посту он сменил Серика Жумангарина, которого назначили исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Марат Омаров в разное время работал советником министра экономического развития и торговли (в последующем - экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014); заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016); управляющим директором АО "Казахтелеком" (2016-2017); председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации - председателем правления АО "QazTech Ventures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") (04.2017-05.2019); управляющим директором - членом правления холдинга "Байтерек" (05.2019-10.2020); заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (с 10.2020).

Также занимал должности члена Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Банк развития Казахстана" (10.06.2019-28.10.2020).

 

 

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