Осуждены глава и сотрудник Дирекции развития спорта по олимпийским видам

Они признаны виновными в хищении более 60 млн бюджетных тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель Дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

Сообщается, что присвоены средства, выделенные на учебно-тренировочные сборы спортсменов, заключения договоров о госзакупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность получить эти помещения бесплатно.

Наряду с руководителем осужден сотрудник дирекции, оказавший пособничество в хищении бюджетных денег. Гособвинитель, предоставив все доказательства суду, опроверг версию подсудимых о их невиновности.

«Приговором суда руководитель осужден к 5 годам, а его пособник - к 4 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому», – сообщили в суде.

Приговор вступил в законную силу.