Рыбаки спасли 7-летнего мальчика, провалившегося под лед в Астане

Ребенок вышел на прогулку и неожиданно провалился под лед, передает Kazpravda.kz

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На канал 102 поступило сообщение о том, что в районе набережной реки Ишим рыбаки вытащили ребенка из воды. На данный вызов был направлен автопатруль.

Установлено, что 7-летний мальчик после обеда вместе с другом вышел прогуляться по набережной, заигравшись, дети вышли на лед. В какой-то момент лед треснул – и один из детей провалился в воду. Увидев неподалеку рыбаков, мальчик побежал к ним и рассказал о трагедии.

Мгновенно рыбаки пришли на помощь утопающему мальчику. К счастью, им удалось вытащить ребенка из воды, а затем они вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время с ребенком все в порядке.

Начальник районного отдела полиции УП Сарыарка Қадыр Малгаздаров вручил грамоту 7-летнему Дархану Пусь, который успел позвать на помощь рыбаков, увидев, что его друг тонет. Также ценным подарком, наручными часами, наградили одного из героев – рыбака Абдужапбара Абдураимова, который вытащил тонущего ребенка в реке Ишим.

В ДП напомнили родителям о необходимости провести со своими детьми беседы об опасности выхода на непрочный лёд.