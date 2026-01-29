С акцентом на рациональное землепользование

Сельское хозяйство
8
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

Подведены итоги работы за 2025 год по возврату в госсобственность и перерас­пределению земель сельскохозяйственного назначения.

Фото: СЦК

Как подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства, все принимаемые меры реализуются строго в соответствии с поручениями Главы государства с акцентом на рациональное использование земель и приоритетное обеспечение пастбищами сельского населения.

О ключевых результатах земельной политики сообщил в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Мурат Темиржанов. По его словам, работа по выявлению и возврату неиспользуемых и выданных с нарушениями закона земель ведется системно и на постоян­ной основе.

– В минувшем году территориальными под­разделениями комитета проведено 2 053 внеплановые проверки на площади 2,4 миллиона гектаров. Выдано 1 563 предписания об устранении нарушений, касающихся землепользования на 1,9 миллиона гектаров, – отметил руководитель уполномоченного ведомства. – По ранее выданным предписаниям начато фактическое освоение земель на 986,9 тысячи гектаров, еще по 339,3 тысячи материалы находятся на рассмотрении судов в рамках процедур принудительного изъятия.

Согласно данным, озвученным Муратом Темиржановым, в результате республиканский план по возврату 2 млн га был выполнен с превышением – в государственную собственность возвращено 2,1 млн га. Почти половина этой площади (1,05 млн га) изъята у 370 крупных землепользователей, сосредоточивших в одних руках свыше трех тысяч гектаров.

Одновременно в республике обновляется нормативная база. Постановлением Правительства утверждены предельные максимальные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения. Эта мера, как отмечают в комитете, направлена на более эффективное использование земель в регионах с благоприятными природно-климатическими условиями и недопущение их чрезмерной концентрации.

Параллельно ведется масштабная работа по перераспределению уже возвращенных земель. По состоянию на 1 января 2026 года перерас­пределено 8,5 млн га. Из них 2,8 млн передано в общее пользование для выпаса скота местным жителям, еще 5,7 млн га предоставлено субъектам сельскохозяйственного производства на конкурсной основе.

В рамках дорожной карты предвыборной программы партии «Amanat» на 2026 год предусмотрено возвращение еще 1 млн га неис­пользуемых земель. Для этого Министерством сельского хозяйства разработан и утвержден детализированный план перераспределения по регионам с учетом территорий, пока не
вовлеченных в хозяйственный оборот.

Отдельное внимание уделяется пастбищному вопросу. На первом в 2026-м заседании республиканской комиссии по контролю над рациональным использованием земельных ресурсов поставлена задача в текущем году совместно с акиматами решить проблему дефицита 3,5 млн га пастбищ.

– При перераспределении земель местным исполнительным органам даны четкие указания учитывать потребности населения в пастбищных угодьях, – подчеркнул Мурат Темиржанов.

До середины 2026 года планируется вовлечь в устойчивый экономический оборот оставшиеся 5,1 млн га земель. Как отмечают в профильном ведомстве, работа по возврату и перераспределению сельхозугодий будет продолжена на системной основе и останется одним из ключевых направлений государственной земельной политики.

#МСХ #возврат #брифинг #сельхозземли #СЦК

Популярное

Все
Возрождая кукурузную житницу
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Лесники подкармливают диких животных
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Возрождая кукурузную житницу
Установлены лимиты орошения
Биопрепарат для овощей и фруктов
Канат Бозумбаев встретился с фермерами области Жетісу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]