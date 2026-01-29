Как подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства, все принимаемые меры реализуются строго в соответствии с поручениями Главы государства с акцентом на рациональное использование земель и приоритетное обеспечение пастбищами сельского населения.

О ключевых результатах земельной политики сообщил в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Мурат Темиржанов. По его словам, работа по выявлению и возврату неиспользуемых и выданных с нарушениями закона земель ведется системно и на постоян­ной основе.

– В минувшем году территориальными под­разделениями комитета проведено 2 053 внеплановые проверки на площади 2,4 миллиона гектаров. Выдано 1 563 предписания об устранении нарушений, касающихся землепользования на 1,9 миллиона гектаров, – отметил руководитель уполномоченного ведомства. – По ранее выданным предписаниям начато фактическое освоение земель на 986,9 тысячи гектаров, еще по 339,3 тысячи материалы находятся на рассмотрении судов в рамках процедур принудительного изъятия.

Согласно данным, озвученным Муратом Темиржановым, в результате республиканский план по возврату 2 млн га был выполнен с превышением – в государственную собственность возвращено 2,1 млн га. Почти половина этой площади (1,05 млн га) изъята у 370 крупных землепользователей, сосредоточивших в одних руках свыше трех тысяч гектаров.

Одновременно в республике обновляется нормативная база. Постановлением Правительства утверждены предельные максимальные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения. Эта мера, как отмечают в комитете, направлена на более эффективное использование земель в регионах с благоприятными природно-климатическими условиями и недопущение их чрезмерной концентрации.

Параллельно ведется масштабная работа по перераспределению уже возвращенных земель. По состоянию на 1 января 2026 года перерас­пределено 8,5 млн га. Из них 2,8 млн передано в общее пользование для выпаса скота местным жителям, еще 5,7 млн га предоставлено субъектам сельскохозяйственного производства на конкурсной основе.

В рамках дорожной карты предвыборной программы партии «Amanat» на 2026 год предусмотрено возвращение еще 1 млн га неис­пользуемых земель. Для этого Министерством сельского хозяйства разработан и утвержден детализированный план перераспределения по регионам с учетом территорий, пока не

вовлеченных в хозяйственный оборот.

Отдельное внимание уделяется пастбищному вопросу. На первом в 2026-м заседании республиканской комиссии по контролю над рациональным использованием земельных ресурсов поставлена задача в текущем году совместно с акиматами решить проблему дефицита 3,5 млн га пастбищ.

– При перераспределении земель местным исполнительным органам даны четкие указания учитывать потребности населения в пастбищных угодьях, – подчеркнул Мурат Темиржанов.

До середины 2026 года планируется вовлечь в устойчивый экономический оборот оставшиеся 5,1 млн га земель. Как отмечают в профильном ведомстве, работа по возврату и перераспределению сельхозугодий будет продолжена на системной основе и останется одним из ключевых направлений государственной земельной политики.