Сельское хозяйство

С бедной ветеринарией селу не разбогатеть

Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

В аграрной сфере не хватает многих специалистов, а ветеринары так вообще на вес золота.

Увидеть молодого ветеринара в фермерском хозяйстве или на частном подворье случается нечасто: ну не хотят отправляться в села выпускники ветеринарных факультетов аграрных вузов. Впрочем, есть и исключения. Например, Табигат Амиржан, окончивший Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (КазАТУ), после получения диплома без колебаний отправился работать по специальности.

Родился и вырос Табигат на юге страны – в Жамбылской области. С детства ухаживал за домашним скотом, благодаря чему овладел простейшими навыками и знаниями, которые и поныне нет-нет да и выручают дипломированного ветеринара.

По словам собеседника, истину о том, что подворье, на котором есть домашний скот, может удержать на плаву сельскую семью в самое кризисное и голодное время, довелось проверить на личном опыте.

– В трудные 90-е и в начале «нулевых» мы выжили, по сути, благодаря домашнему скоту на личном подворье, – признается Табигат. – Кроме того, на мое решение стать ветврачом повлияло еще одно обстоятельство: в нашем селе были случаи, когда люди заражались от животных очень опасной болезнью – бруцеллезом. Это и помогло понять ценность профессии. От нашей работы зависит не только здоровье домашних животных, но и людей, которые находятся рядом с ними. Известное выражение ученого Ивана Павлова – «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество» – актуально во все времена.

После окончания школы Табигат Амиржан отучился в сельскохозяйственном колледже, затем поступил в аграрный вуз. С дипломом ветеринара отправился в родной район, где и прошли первые годы работы. Не так давно переехал в село Шортанды Акмолинской области, куда пригласили на должность заместителя руководителя КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Шортандинского района» при управлении ветеринарии Акмолинской области.

На новом рабочем месте и довелось поговорить с молодым ветеринаром. По его словам, работа ему – в удовольствие. Мотивации добавляет благодарность односельчан за то, что лечит их скот, проводит плановую вакцинацию, делает забор крови для проверки эпизоотии.

Семья – жена и маленький сын – пока не приехали. Молодой специалист надеется, что скоро это произойдет. Подал документы на включение в государственную программу «С дипломом – в село!». Если дадут «добро» и он окажется в списках востребованных молодых кадров, которые могут рассчитывать на преференции от государства, то возьмет льготный кредит на покупку жилья. Тогда и семью перевезет.

Кстати, на поддержку государства могли бы рассчитывать и другие сокурсники Табигата. Однако подавляющая их часть предпочла остаться в столице.

– Кто-то устроился в охранной службе, кто-то торгует сотовыми телефонами в торговом центре. В результате примерно 90 процентов сокурсников не работает по специальности, – говорит собеседник. – Поэтому считаю: нас­тало время поднимать престиж нашей профессии. Не секрет, что в обществе сохраняется стереотипное представление о ветеринаре. Мол, это, как правило, неопрятно одетый, грубоватый мужик, к тому же зачастую нетрезвый...

Еще один важный момент, оказывающий едва ли не ключевое влияние на решение молодых специалистов остаться в городе, – пока еще низкие зарплаты работников ветеринарной сферы. Как выяснилось, средний должностной оклад ветеринара с дипломом вуза составляет порядка 150 тыс. тенге. На руки он получает около 120 тыс.

Специалисты – ветсанитары, без которых трудно себе представить сезонные массовые вакцинации и забор крови в фермерских хозяйствах, на домашних подворьях, получают на руки 50–60 тыс. тенге. Даже с учетом того, что речь идет о селе, где и картошка своя, и мясо, этого очень даже мало…

По информации руководителя ветеринарной станции Шортандинского района Ержана Кожабаева, им принято решение с 1 октября текущего года поднять зарплаты персонала организации, это позволяют сделать ее устав и появившиеся финансовые возможности. К примеру, долж­ностной оклад ветеринара теперь вырос до 200 тыс. тенге. Это мотивирует ныне работающих людей к большей ответственности и отдаче при исполнении своих должностных обязанностей. А еще живет надежда на то, что все-таки придет устраиваться на работу молодежь.

– Я 20 лет назад окончил ветеринарный факультет агротехнического университета в столице, – делится мыслями Ержан Кожабаев. – Студенческие годы выпали на самое трудное в нашей стране время, когда не хватало элементарного. Поэтому мы наравне с учебой должны были работать. Может быть, поэтому дорожим полученными дипломами: 92% ребят нашего курса работают по специальности, в сфере ветеринарии. Сейчас, по моим сведениям, картина диаметрально противоположная: в село едут единицы, а преоб­ладающая часть выпускников устраивается в городе… Они изначально не планируют работать в отрасли и на ветеринарный факультет поступают лишь для того, чтобы получить диплом о высшем образовании. Иными словами, приходят в «аграрку» с документами после того, как становится ясно, что по баллам ЕНТ не прошли в более престижные вузы... Отсюда мы имеем то, что имеем: нехватку молодых кадров. В моем учреждении есть свободные вакансии, и это притом, что находимся мы в пригородном районе. Что уж говорить про отдаленные уголки нашей республики.

По словам руководителя ветеринарной станции, в каждом из 11 существующих округов района должно быть по ветеринарному пункту с одним штатным специа­листом. Однако в нескольких округах есть проблемы с надлежащими помещениями. В целом материальная база учреждения – мебель, компьютеры, служебный автотранспорт – была приобретена еще 10 лет назад, когда и создавалась служба. С тех пор она не обновлялась и порядком износилась. Другая проблема – слабый Интернет в селах.

– В соответствии с регламентом работы после проведения ветеринарных мероприятий вся информация о них должна каждодневно заноситься в компьютерную базу ИСЖ (идентификации сельскохозяйственных животных) и ЕАСУ (единую автоматизированную систему управления), – рассказывает Ержан Кожабаев. – Однако из-за слабого Интернета сделать это трудно. Поэтому, чтобы избежать отставаний и огрехов с заполнением компьютерной базы, была создана информационная группа в аппарате учреждения. На нее и возложена работа с наз­ванными программами. Принятое решение себя оправдало. Ветеринарным специалистам, которые постоянно работают в поле, под открытым небом и возвращаются домой затемно, садиться после этого еще и к компьютеру бывает сложно.

В настоящее время самому возрастному ветеринарному работнику коллектива 57 лет, самому молодому – 26. Нужен приток молодежи. Перелом ситуации с кадрами, по мнению специалистов, произойдет, когда возрастет престиж профессии ветеринарного врача. Сейчас же он оставляет желать лучшего, несмотря на всю значимость миссии. Ведь как уже было сказано выше, ветеринар лечит все человечество…

Популярное

Все
Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству
Казахстанские школьники установили рекорд на Всемирных соревнованиях по робототехнике в Женеве
Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки
День библиотекаря появился в Казахстане
Несомненный интерес вызывают некоторые моменты итогового отчета БДИПЧ ОБСЕ по оценке результатов всенародного референдума, состоявшегося в Казахстане 5 июня
Здесь танцу учат, здесь танцем живут
Рискуя собой ради других
Здоровые привычки
Казахстан завоевал первую медаль на мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. «Бронза» в компетенции «Web-разработка» – у павлодарки Дины Афанасьевой
Вкусняшка с фенолом
В полку элиты – прибыло
Зима не за горами
Отходы можно пустить в дело, но…
Сказка со счастливым концом
Сохраняя степное биоразнообразие
Наблюдатели приветствуются
Кто, если не Салах?
Если завтра падеж...
Ловись, рыбка!
Точно в цель
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Сельское хозяйство
Маркировать скот светоотражающим аэрозолем хотят в Казахста…
Президент , Сельское хозяйство
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Экономика , Сельское хозяйство
Почему подорожал хлеб в Казахстане, ответил глава Минсельхо…
Президент , Сельское хозяйство
Закон о племенном животноводстве и обороте биотоплива подпи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]