С бедной ветеринарией селу не разбогатеть

В аграрной сфере не хватает многих специалистов, а ветеринары так вообще на вес золота.

Увидеть молодого ветеринара в фермерском хозяйстве или на частном подворье случается нечасто: ну не хотят отправляться в села выпускники ветеринарных факультетов аграрных вузов. Впрочем, есть и исключения. Например, Табигат Амиржан, окончивший Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (КазАТУ), после получения диплома без колебаний отправился работать по специальности.

Родился и вырос Табигат на юге страны – в Жамбылской области. С детства ухаживал за домашним скотом, благодаря чему овладел простейшими навыками и знаниями, которые и поныне нет-нет да и выручают дипломированного ветеринара.

По словам собеседника, истину о том, что подворье, на котором есть домашний скот, может удержать на плаву сельскую семью в самое кризисное и голодное время, довелось проверить на личном опыте.

– В трудные 90-е и в начале «нулевых» мы выжили, по сути, благодаря домашнему скоту на личном подворье, – признается Табигат. – Кроме того, на мое решение стать ветврачом повлияло еще одно обстоятельство: в нашем селе были случаи, когда люди заражались от животных очень опасной болезнью – бруцеллезом. Это и помогло понять ценность профессии. От нашей работы зависит не только здоровье домашних животных, но и людей, которые находятся рядом с ними. Известное выражение ученого Ивана Павлова – «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество» – актуально во все времена.

После окончания школы Табигат Амиржан отучился в сельскохозяйственном колледже, затем поступил в аграрный вуз. С дипломом ветеринара отправился в родной район, где и прошли первые годы работы. Не так давно переехал в село Шортанды Акмолинской области, куда пригласили на должность заместителя руководителя КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Шортандинского района» при управлении ветеринарии Акмолинской области.

На новом рабочем месте и довелось поговорить с молодым ветеринаром. По его словам, работа ему – в удовольствие. Мотивации добавляет благодарность односельчан за то, что лечит их скот, проводит плановую вакцинацию, делает забор крови для проверки эпизоотии.

Семья – жена и маленький сын – пока не приехали. Молодой специалист надеется, что скоро это произойдет. Подал документы на включение в государственную программу «С дипломом – в село!». Если дадут «добро» и он окажется в списках востребованных молодых кадров, которые могут рассчитывать на преференции от государства, то возьмет льготный кредит на покупку жилья. Тогда и семью перевезет.

Кстати, на поддержку государства могли бы рассчитывать и другие сокурсники Табигата. Однако подавляющая их часть предпочла остаться в столице.

– Кто-то устроился в охранной службе, кто-то торгует сотовыми телефонами в торговом центре. В результате примерно 90 процентов сокурсников не работает по специальности, – говорит собеседник. – Поэтому считаю: нас­тало время поднимать престиж нашей профессии. Не секрет, что в обществе сохраняется стереотипное представление о ветеринаре. Мол, это, как правило, неопрятно одетый, грубоватый мужик, к тому же зачастую нетрезвый...

Еще один важный момент, оказывающий едва ли не ключевое влияние на решение молодых специалистов остаться в городе, – пока еще низкие зарплаты работников ветеринарной сферы. Как выяснилось, средний должностной оклад ветеринара с дипломом вуза составляет порядка 150 тыс. тенге. На руки он получает около 120 тыс.

Специалисты – ветсанитары, без которых трудно себе представить сезонные массовые вакцинации и забор крови в фермерских хозяйствах, на домашних подворьях, получают на руки 50–60 тыс. тенге. Даже с учетом того, что речь идет о селе, где и картошка своя, и мясо, этого очень даже мало…

По информации руководителя ветеринарной станции Шортандинского района Ержана Кожабаева, им принято решение с 1 октября текущего года поднять зарплаты персонала организации, это позволяют сделать ее устав и появившиеся финансовые возможности. К примеру, долж­ностной оклад ветеринара теперь вырос до 200 тыс. тенге. Это мотивирует ныне работающих людей к большей ответственности и отдаче при исполнении своих должностных обязанностей. А еще живет надежда на то, что все-таки придет устраиваться на работу молодежь.

– Я 20 лет назад окончил ветеринарный факультет агротехнического университета в столице, – делится мыслями Ержан Кожабаев. – Студенческие годы выпали на самое трудное в нашей стране время, когда не хватало элементарного. Поэтому мы наравне с учебой должны были работать. Может быть, поэтому дорожим полученными дипломами: 92% ребят нашего курса работают по специальности, в сфере ветеринарии. Сейчас, по моим сведениям, картина диаметрально противоположная: в село едут единицы, а преоб­ладающая часть выпускников устраивается в городе… Они изначально не планируют работать в отрасли и на ветеринарный факультет поступают лишь для того, чтобы получить диплом о высшем образовании. Иными словами, приходят в «аграрку» с документами после того, как становится ясно, что по баллам ЕНТ не прошли в более престижные вузы... Отсюда мы имеем то, что имеем: нехватку молодых кадров. В моем учреждении есть свободные вакансии, и это притом, что находимся мы в пригородном районе. Что уж говорить про отдаленные уголки нашей республики.

По словам руководителя ветеринарной станции, в каждом из 11 существующих округов района должно быть по ветеринарному пункту с одним штатным специа­листом. Однако в нескольких округах есть проблемы с надлежащими помещениями. В целом материальная база учреждения – мебель, компьютеры, служебный автотранспорт – была приобретена еще 10 лет назад, когда и создавалась служба. С тех пор она не обновлялась и порядком износилась. Другая проблема – слабый Интернет в селах.

– В соответствии с регламентом работы после проведения ветеринарных мероприятий вся информация о них должна каждодневно заноситься в компьютерную базу ИСЖ (идентификации сельскохозяйственных животных) и ЕАСУ (единую автоматизированную систему управления), – рассказывает Ержан Кожабаев. – Однако из-за слабого Интернета сделать это трудно. Поэтому, чтобы избежать отставаний и огрехов с заполнением компьютерной базы, была создана информационная группа в аппарате учреждения. На нее и возложена работа с наз­ванными программами. Принятое решение себя оправдало. Ветеринарным специалистам, которые постоянно работают в поле, под открытым небом и возвращаются домой затемно, садиться после этого еще и к компьютеру бывает сложно.

В настоящее время самому возрастному ветеринарному работнику коллектива 57 лет, самому молодому – 26. Нужен приток молодежи. Перелом ситуации с кадрами, по мнению специалистов, произойдет, когда возрастет престиж профессии ветеринарного врача. Сейчас же он оставляет желать лучшего, несмотря на всю значимость миссии. Ведь как уже было сказано выше, ветеринар лечит все человечество…